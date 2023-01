Travolto da un'auto mentre va al lavoro in bici: è in rianimazione

Grave incidente alle 5.30 di questa mattina (sabato 28 gennaio) lungo viale della Scienza, in zona industriale a Vicenza. Un uomo è stato investito da un'auto. Secondo quanto è stato ricostruito, stava andando al lavoro in bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. In viale della Scienza è accorso il personale del Suem 118 con l'automedica. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo, dove si trova ricoverato in rianimazione: le sue condizioni sono disperate.