Ci siamo. Alle 16 di oggi ha preso il via la "Diretta del cuore", la maratona televisiva di sei ore su Tva che suggella l'iniziativa "Insieme per la vita" promossa dal Giornale di Vicenza e da Tva-Videomedia, finalizzata alla raccolta di fondi da assegnare a cinque associazioni: Fondazione San Bortolo, Fondazione Only the Brave, fattoria sociale Il PomoDoro, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Medici con l'Africa Cuamm.

Hanno già superato quota 16 mila euro i contributi raccolti nell'ambito dell'iniziativa: è ancora possibile fare donazioni liberati al conto corrente numero IT93T0866960750K01017741905, intestato "Insieme per la Vita", che resterà attivo nei prossimi giorni alla Banca Alto Vicentino.

E sono tantissimi anche i campioni che hanno autografato le loro divise e le loro maglie da gara affinché vengano messe in palio durante la "Diretta del cuore". Le maglie sono state donate da campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Totti, Buffon, Quagliarella, Barella, Insigne, Koulibaly e altri top players delle squadre di Serie A ma anche dai calciatori del Lane, che firmeranno le magliette della partita che sarà disputata oggi a partire dalle 17.30 contro la FeralpiSalò. Ma ci saranno anche tantissimi altri sport che scenderanno in campo per la solidarietà, con il basket di Tramarossa, il rugby dei Rangers ma anche palloni delle cestiste del Famila e del volley dell'Anthea. Le maglie saranno divise in quattro lotti. Per aggiudicarsele durante la gara di solidarietà sarà necessario telefonare al numero verde gratuito 800.039797.

Quattro i set in cui si articolerà la diretta, piazza dei Signori, gli studi televisivi di Videomedia, il centro commerciale Il Grifone di Bassano e lo stadio Menti. Ecco alcuni dei momenti clou della diretta. Alle 16 il via dagli studi di Videomedia, quindi il collegamento da piazza dei Signori per i saluti del sindaco Francesco Rucco, del presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi, di Matteo Montan, amministratore delegato del gruppo Athesis, di Alberto Luca presidente di Videomedia e di Francesco Nicoli, direttore generale di Videomedia, quindi ci sarà l'esibizione della cantante Marzia Rigolon. Alle 16.16 l'intervento di Beppe Faresin da Bassano, quindi alle 16.29 da Tva spettacolo con New Generation Gospel Crew; da piazza dei Signori alle 16.36 si presenterà Medici con l'Africa Cuamm. Dalla piazza Stefania Portinari alle 17.04 parlerà della mostra di Oppi, quindi i Blonde Brothers proporranno un paio di canzoni, a partire dalle 17.08 da Bassano, mentre dal Menti alle 17.19 prenderà la parola Gianni Grazioli, direttore generale Aic. Ancora da Bassano alle 17.32 canterà Tobia Lanaro, e alle 17.47 in piazza toccherà alla sezione vicentina della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Da Bassano sarà invece trasmessa, alle 18.02, la testimonianza della Fondazione Only the Brave. Gli auguri natalizi in musica saranno a cura dei Pueri Cantores, da piazza dei Signori alle 18.07, quindi il tempo di far intervenire dal Menti il pugile Luca Rigoldi, e da Bassano alle 18.38 si esibirà Apo Ambrosi. Subito dopo, riflettori puntati, in piazza dei Signori, sulla fattoria sociale Il Pomodoro. Alle 18.49 si tornerà agli studi Videomedia per l'esibizione del gruppo thienese dei The Sun, quindi ancora in piazza alle 19.09 per Linda Quero, in arte Shorelle. In successione ci saranno poi Andreas Ronco, alias Il Veneto imbruttito, Matteo Ward, Loretta Pavan, il coro CantAmarilli, i maestri Enrico Balboni e Giuliano Fracasso, Giulia Rigoni. Alle 20.10 ancora al Menti per la firma delle maglie del Vicenza Calcio: le casacche saranno poi a disposizione degli sportivi che vorranno fare un'offerta. Alle 20.20 sarà il momento dei Los Locos (da piazza dei Signori) e della cantante Vivian Grillo (da Bassano). Il jazz del conservatorio Pedrollo porterà verso l'ultima ora di trasmissione, che alle 21 vedrà la presentazione della Fondazione San Bortolo con l'allenatore Mimmo Di Carlo. Alle 21.10 i Notturni del conservatorio, dalla piazza, mentre alle 21.16 negli studi suoneranno alcuni musicisti dell'Orchestra del teatro Olimpico. Poi, ancora un'esibizione dei Blonde Brothers, che nel frattempo avranno raggiunto piazza dei Signori, e le canzoni del cantautore Luca Bassanese per il gran finale, dalle 21.50.