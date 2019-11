VICENZA. L’influenza non è una cosa facile. Vaccinarsi, invece, sì. E quest’anno conviene ancora di più. Perché, secondo gli esperti, sarà la più dura e virulenta degli ultimi 10 anni. Il consiglio non vale solo per chi appartiene alle categorie a rischio, anziani, bambini, donne incinte, malati cronici, immunodepressi, operatori sanitari. Il messaggio è rivolto a tutti coloro che desiderano difendersi da una malattia temibile anche per chi è sano, in quanto debilita, abbassa le difese, porta una febbre molto elevata, disturbi cardiovascolari e respiratori acuti. Perché, come detto, l’influenza di origine australiana che sta per arrivare sarà molto aggressiva. Si prevede un’epidemia che metterà a letto circa 10 mila vicentini in città e altri 40 mila negli altri 59 Comuni dell’Ulss 8. La nuova campagna anti-influenzale dell’Ulss Berica prenderà il via martedì 5 novembre, per protrarsi, grazie alla collaborazione di medici di base e pediatri di libera scelta, fino a metà dicembre. Numeri pesanti per questa azione combinata: la prima tranche acquistata dall’Ulss comprende 72 mila dosi di vaccino (sulle 864.000 distribuite finora dalla Regione in tutto il Veneto), di cui 48 mila per il distretto est e 24 mila per l’ovest, in parte nella formula trivalente e in parte nel mix tetravalente più potente, che contiene due tipi di ceppo A e due tipi di ceppo B, da destinare a quanti risultano affetti da patologie a rischio.