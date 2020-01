È dedicata alla vicentina Francesca Carollo la copertina del settimanale The Week che domani, domenica 5 gennaio, torna in edicola con Il Giornale di Vicenza. L’inviata di Mediaset (“Quarto Grado”e “Diritto e Rovescio”) si racconta sul primo numero del 2020 del settimanale del GdV attraverso una lunga intervista in cui vengono affrontate tematiche sociali importanti e ripercorse le tappe della sua carriera.

Originaria di Thiene, laureata in giurisprudenza, Francesca Carollo ricopre anche un ruolo sociale importante: da anni è impegnata con Jo Squillo e Giusy Versace sul tema del contrasto alla violenza sulle donne.

Ricco come sempre l’indice degli altri argomenti delle 28 pagine di The Week, gratis in edicola domani: nelle pagine dei motori spazio alle novità per quanto riguarda le auto con Golf, Audi, Mini elettrica, Mercedes Classe A ibrida in primo piano. Un servizio è dedicato anche all’automobile dei sogni: la Ferrari Roma, un bolide super tecnologico da 200 mila euro che debutterà prima dell’estate.

Nelle pagine di salute e benessere una ricetta per affrontare l’inverno: i bagni caldi nell’acqua solfata. Un segreto di bellezza che si trova in Alto Adige a Terlano, in Veneto ad Abano e Montegrotto e in Val Fiscalina, al cospetto delle Dolomiti, dove le fonti sulfuree sono il toccasana per curare reumatismi, disturbi digestivi, accelerare il metabolismo e guarire gli inestetismi della pelle.

Per chi ha voglia di viaggiare, ecco le Fiandre e la città di Gent, Gand in francese, che conserva il celebre polittico dell’Agnello Mistico di Van Eyck.

E ancora, per le rubriche di moda e tendenze, la riscoperta del cashmere, caldo e da indossare sempre. The Week vi racconterà anche del “regifiting” una proposta di “economia circolare“ per riciclare i doni non proprio azzeccati, e della tendenza “urban” degli stivali texani eletti i boots più modaioli.

Per chi ama andare in bicicletta, ecco la salita leggendaria della Rosina, da Breganze, passando per Marostica, e i consigli per affrontare il mitico strappo da Giro d’Italia. E dopo le fatiche, The Week vi propone ai lettori cinque pizzerie classiche, tutte da provare, che puntano su lievitazioni lunghe e prodotti top. Infine, immancabili, l’oroscopo e tutti i programmi televisivi della settimana.