Nevicata sul Vicentino: 20 centimetri in Altopiano, imbiancata anche la pianura. LE FOTO

Prima nevicata a Vicenza e provincia che dovrebbe proseguire, anche se mista a pioggia, nelle prossime ore. Di seguito tutti gli aggiornamenti dai Comuni, Protezione civile e Arpav. Prima neve su tutto il Nord Ovest. La cosiddetta "zampata" dell’inverno non ha fortunatamente, al momento, causato grossi disagi.

AGGIORNAMENTI

Ore 13. Neve, alle 5 del mattino già pronti i primi mezzi per la pulizia delle strade a Vicenza: al momento otto in azione tra spargisale e autocarri con lama Nessuna criticità di rilievo dal punto di vista viabilistico. Aim Amcps ha attivato i primi tre mezzi lungo la viabilità principale e i punti critici, come la salita di Monte Berico, ponti, cavalcavia e sottopassi. Successivamente sono stati attivati altri cinque mezzi per la pulizia delle strade principali in ingresso e in uscita dalla città.

Fin dalle 5 Aim Ambiente, con 30 operatori, ha verificato e ottimizzato i punti di maggiore afflusso di pedoni, come scuole, ospedale e gli uffici comunali. Per quanto riguarda Aim Mobilità si è provveduto alla salatura di tutti parcheggi a sbarre oltre a quelli ospedalieri e zona fiera. Dalle 6 è attivo anche il numero di telefono dedicato all'emergenza neve: 0444 955660. Il servizio di raccolta rifiuti non subirà alcuna variazione rispetto al programma consueto.

Il servizio Protezione civile comunale sta monitorando l'evolversi del fenomeno che, secondo le previsioni di Arpav di ieri, si protrarrà fino alla mezzanotte del 3 dicembre con possibilità di modesti accumuli di neve.

Ore 10. La Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per le possibili nevicate previste per oggi e o domani in Veneto (mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre).

In pianura continua a nevicare e non si escludono temporanei accumuli sulle zone interne. Nel pomeriggio limite della neve in lieve rialzo.

Allertate le province e anche le organizzazioni di volontariato per eventuali emergenze, e gli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie per garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

Ore 8. Una città completamente imbiancata è la "cartolina" che hanno ammirato i vicentini questa mattina al loro risveglio. Un paio di centimetri, quanto basta per rendere il paesaggio quasi montano. Tutto il territorio provinciale più o meno è imbiancato fin dalla notte: la neve è riuscita ad accumulare non solo oltre i mille metri ma anche in molte zone di pianura. E i mezzi spargisale e spazzaneve sono entrati in funzione sulle strade.

La neve e scesa copiosa in quota. A Recoaro Mille e nella zona di Campogrosso ha superato i 20 cm. In paese invece inizialmente ha piovuto e solo poco prima delle 9 ha cominciato a nevicare. I mezzi per pulire le strade sono in azione dove c'è già un accumulo; quindi nelle zone più alte. Al momento non si registrano problemi alla viabilità.

Una ventina di centimetri di neve sull'Altopiano. La nevicata iniziata stanotte ha imbianco le montagne e il centro di Asiago.

Notizia in aggiornamento