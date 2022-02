Il vento porta il caldo nell'inverno più secco

Il cuore dell’inverno trascorso senza l’ombrello, o quasi. Per trovare un gennaio più secco occorre risalire a oltre due decenni fa. Era il 2000 quando sul suolo vicentino scesero 1,2 millimetri di pioggia nei primi 31 giorni dell’anno. Il dato dello scorso mese è di 17,2 millimetri, ben lontano dalla media del periodo che si attesta sui 76 millimetri. Una condizione di siccità destinata a durare probabilmente ancora fino alla metà di febbraio per effetto dell’alta pressione. Con il rischio di un peggioramento della qualità dell’aria. Attutito, almeno fino a domani, solo grazie all’effetto del vento Foehn (o Favonio), che però farà innalzare le temperature, soprattutto nell’Alto Vicentino, e crollare l’umidità relativa. Non solo. Il Foehn, almeno temporaneamente, spazzerà via gli inquinanti e garantirà una migliore visibilità. Già il pomeriggio di oggi si annuncia particolarmente ventoso e il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase di attenzione per vento forte sulla zona montana e pedemontana fino alle prime ore di domani.

Spiega il presidente di Meteo in Veneto, Marco Rabito: «Finché soffierà il Foehn avremo temperature anomale per la stagione, dovute al fatto che la massa d’aria, al di qua delle Alpi, aumenta la propria temperatura per compressione. La montagna, dove il vento sarà più forte, avrà valori diurni abbastanza elevati, soprattutto sui pendii, dove si potrà arrivare anche a 13 gradi fino a 1500 metri di quota». Ieri a Vicenza la colonnina di mercurio ha toccato i 15 gradi, secondo le rilevazioni della stazione meteo Arpav di parco Retrone. E oggi, avverte Rabito, «è possibile che in zone come Schio si raggiungano i 16 gradi. Dove non arriverà il vento le temperature resteranno basse, ragione per cui a Noventa, ad esempio, potremmo registrare una differenza rispetto a Sandrigo o Schio anche di 5-6 gradi». L’aria secca che caratterizza questo vento agirà in un territorio «dove già non piove da tempo rischiando, tra l’altro, di creare le condizioni per il propagarsi degli incendi», avverte il meteorologo che a proposito di siccità considera: «L’inverno da noi è mediamente secco, ma qui ci troviamo di fronte a un’anomalia. Quello che si è appena chiuso è il secondo gennaio più siccitoso degli ultimi 22 anni con i suoi 17,2 millimetri di pioggia. Nello stesso mese del 2020 caddero 21,2 millimetri di precipitazioni, nel 2019 22,2, nel 2017 19,2. Queste condizioni di scarsa piovosità sono destinate a protrarsi anche nella prima parte di febbraio». Piogge rare con conseguenze dirette sulle nevicate. «Le montagne, soprattutto nei versanti più esposti, anche a 1800 metri, sono prive di neve. L’ultima precipitazione nevosa importante risale all’8 dicembre – riferisce Rabito -. Del resto, di impulsi perturbati che portano pioggia in pianura e neve in montagna negli ultimi mesi se ne sono registrati ben pochi».

La siccità complica anche i piani di chi opera nel mondo dell’agricoltura, come testimonia il presidente di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola: «La situazione mette in difficoltà l’intero settore, ma soprattutto quello delle colture autunnali e invernali, come frumento, orzo e cereali, ma anche le orticole. La siccità provoca danni alle piante che hanno bisogno di un terreno umido per sviluppare appieno tutte le loro caratteristiche. Inoltre, il clima secco potrebbe avere ripercussioni sulle prime colture primaverili, come gli asparagi». Una preoccupazione a lungo raggio. «L’agricoltura dipende dalle nevicate che servono a riempire i bacini d’acqua per il periodo estivo – conclude Cerantola - Se si va avanti di questo passo, il futuro potrebbe essere difficile».