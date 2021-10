Il Monopoly del Veneto si chiama Serenissima

Ah, una casa in viale dei Giardini. O un albergo al parco della Vittoria. Costruirli moltiplica il valore del terreno e la tassa di soggiorno che deve pagare chi vi transiti. E il proprietario gongola. Parliamo di Monopoly, naturalmente, gioco da tavolo tra i più famosi. Oltre alla versione classica, ne sono state realizzate tantissime altre su vari temi. Per fare qualche esempio dei più recenti, ci sono Monopoly Star Wars, Ferrari, Disney, Avengers, Fortnite, Jurassic World; c’è il Monopoly delle città italiane (per il 150° dell’unità d’Italia), quello di Napoli, Roma, Bergamo, Verona. Non pervenuto quello dedicato a Vicenza, ma non si sa mai.

C’è invece il Monopoly del Veneto, o meglio, della Serenissima. Perché la Gamevision, azienda di San Giorgio in Bosco che distribuisce in Italia le carte da gioco Pokemon e altri brand, ha sviluppato un’edizione speciale, di impronta storica, che ricostruisce le città, i monumenti, la flotta della più potente tra le repubbliche marinare: la plancia, che raffigura l’Adriatico e il Mediterraneo, permette di rendersi conto di quanto fosse esteso il dominio sul mare, e le varie caselle di cui si compone il Monopoly esplorano anche il dominio sulla terraferma e sulle città, tra cui Vicenza. Le classiche carte degli imprevisti e delle probabilità sono sostituite dalle sentenze del Consiglio dei X e dalle delibere del Maggior consiglio.

L’obiettivo di Gamevision è «rivolgersi bambini e famiglie che vogliono passare del tempo assieme divertendosi e scoprendo un po’ di più le proprie origini».