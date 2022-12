Il crac delle Popolari: ancora 400 milioni in ballo. Letta chiede la proroga del Fir

Un ordine del giorno presentato mercoledì, in cui viene chiesto al governo di impegnarsi «A prorogare il periodo di attività della Commissione tecnica dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, e a valutare eventuali altre misure volte a garantire a tutti gli aventi diritto un equo rimborso». Con questo documento il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, chiede al governo Meloni di allungare il periodo di attività del Fir - Fondo indennizzo risparmiatori - consentendo così ai risparmiatori delle ex banche popolari di poter ottenere anche le somme residue avanzate dagli stanziamenti già previsti. Si tratta di altri 400 milioni di euro che in questo momento rischiano di essere destinati ad altre istanze.

Banche popolari, l'ordine del giorno di Letta

«Nonostante la maggioranza degli aventi diritto abbia ricevuto quanto a loro dovuto, vi sono ancora diversi risparmiatori e azionisti che non hanno ricevuto nulla e molti che hanno ricevuto una somma inferiore a quanto atteso - sottolinea Letta nel suo ordine del giorno - Risulta che siano ancora disponibili circa 400 milioni di euro dalla dotazione originaria prevista per finanziare il Fir. Risultano circa 4 mila pratiche inevase o rigettate per errori formali. Il governo non ha previsto nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 alcun intervento sulla materia oggetto di questo ordine del giorno». Da qui, dunque, la richiesta di estendere l’attività della Commissione tecnica. Istanza che viene ripresa e ribadita a gran voce anche dalle associazioni dei risparmiatori, specialmente quelle che raccolgono gli ex soci della fu BpVi.

Il presidente dell'associazione

«In questi giorni abbiamo incontrato Letta, Conte e Salvini - dice Luigi Ugone, presidente dell’associazione Noi che credevamo nella BpVi e in Veneto Banca - Tutti, a parole, sono concordi per redistribuire le somme avanzate dal Fir, ma nei fatti, poi, vengono presentati emendamenti che non prevedono alcun riparto. E non capiamo per quale motivo avvenga questo se la politica, tutta, si dice favorevole a dare agli ex soci anche il resto dei soldi del Fondo». Si tratta della somma di circa 400 milioni di euro.

«E l’80 per cento di quei soldi arriverebbero nel nostro territorio - riprende Ugone - per ristorare ex soci che hanno perso tutto e non hanno ancora ottenuto nulla. Per questo motivo chiediamo a tutti i nostri colleghi, ma anche ai sindaci del Vicentino e in generale della nostra regione, di schierarsi con noi, in questa battaglia, per ottenere qualcosa che in realtà ci è dovuto».

«Il Veneto si deve far sentire - conclude il presidente di Noi che credevamo nella BpVi - Noi non molliamo di un millimetro. Il tema dei risparmiatori truffati deve continuare a rimanere nell’agenda di governo».