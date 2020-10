L’ultima giornata della rassegna “Gli orizzonti della salute”, promossa dalla Fondazione Zoé con la collaborazione del Giornale di Vicenza, prevede oggi due appuntamenti, sempre trasmessi in diretta streaming sul sito del GdV.



L’ospite delle 11 è Anita Gramigna, docente di pedagogia generale e metodologia della ricerca all’Università di Ferrara. “Solitudini interconnesse. I giovani nella società tecnocratica” è il tema del suo intervento: la tecnologia ha introdotto cambiamenti epocali dei quali siamo poco consapevoli, sia nelle dinamiche sociali sia nei processi di costruzione della conoscenza, come nei comportamenti e nell’elaborazione del pensiero. Questa esposizione massiva ha contribuito a forgiare la mentalità dei giovani sul valore tutto strumentale dell’efficacia operativa, della gratificazione immediata, della continua distrazione. Sempre interconnessi, disorientati e soli, i giovani faticano a trovare i punti di riferimento per orientarsi con consapevolezza critica nel presente e per costruire il sogno di un mondo migliore.



Alle 17, in collegamento da Parigi dove vive e lavora, interverrà Michela Marzano, professore ordinario di filosofia morale all’Università Paris Descartes. “Niente sarà più come prima?” è la frase da cui partirà il suo ragionamento, una frase che abbiamo sentito ripetere tante volte durante il periodo di lockdown. Il problema, però, è che di fronte al dolore, si cerca spesso di voltare pagina rapidamente, sperando in un “dopo” migliore e diverso. Ma come riavvicinarsi all’altro quando l’altro incarna il pericolo del contagio? La prima grande sfida è quella di imparare a convivere con questa fragilità che è la nostra, e che l’epidemia ha di nuovo messo in evidenza, nonostante per anni si fosse fatto finta di essere “onnipotenti”.

Michela Marzano anticipa alcuni argomenti del suo intervento nell’intervista pubblicata oggi sull’edizione cartacea del Giornale di Vicenza.