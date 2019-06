VICENZA. L'ondata di calore raggiungerà oggi il suo picco più alto, tanto che potrebbe venir infranto il tetto dei 38 gradi, record saldamente in mano dal 2003, trasformando il giugno 2019 nel più caldo di sempre.

Oltre alla temperatura, c'è anche l'ozono da tenere sotto controllo. Ieri infatti i livelli dello "smog estivo" hanno superato la soglia di informazione fissata a 180 microgrammi al metro cubo in sette centraline della rete Arpav. Nel Vicentino diversi gli sforamenti, con 186 microgrammi al metro cubo a Vicenza, 195 ad Asiago, 190 a Bassano e 189 a Schio. Condizioni che consigliano di ridurre l’esposizione all’aperto e di non svolgere intensa attività fisica, soprattutto per le persone più sensibili, tra cui bambini, anziani, donne in gravidanza, persone con problemi polmonari e cardiaci.

La Regione, visto le giornate da bollino rosso, ha proclamato lo stato di allerta climatica per il disagio fisico. Disagio che non risparmia certo la provincia berica, che anzi ieri ha segnato anche il primato della giornata: secondo i dati Arpav infatti è stata Valdagno la città più calda del Veneto con 35,9 gradi di massima.

E che il caldo sia intenso, lo si vede anche dai contatori delle abitazioni dei vicentini, dove si sono toccati i picchi annuali. Martedì si è registrato il consumo massimo d’acqua dall’inizio del 2019 con 38.707 metri cubi erogati in città. Sul fronte energia elettrica, sempre ieri, verso le 17, si è toccato il picco della settimana - fanno sapere da Sar-Aim - con circa 91 megawatt.

Alessia Zorzan