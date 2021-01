Furti d'identità, duecento casi in un anno

Quasi due casi ogni tre giorni. I ladri d’identità continuano a colpire nel Vicentino ad un ritmo impressionante. Il dato arriva da uno studio della Centrale rischi di intermediazione finanziaria, secondo il quale Vicenza è al quarto posto in Veneto, con un importo medio per frode di quasi 5.800 euro. Come avviene? I truffatori, dopo avere recuperato i dati delle vittime on line, producono falsi documenti di identità, soprattutto elettronici, e li utilizzano per acquistare di tutto (in particolare elettrodomestici, prodotti informatici e telefonici, anche trattamenti sanitari) con un finanziamento. Pagano la prima rata e poi spariscono: le altre arrivano alla vittima del furto, che cade dalle nuvole e sporge denuncia per tutelarsi.