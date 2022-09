Fuori Fiera, le emozioni sono tutte d'oro. A risplendere è la solidarietà

Arte, musica, architettura, illustrazione, enogastronomia, danza, spettacoli, artigianato, sostenibilità, solidarietà e, ovviamente, gioielli. Hanno tanti ingredienti le "Golden Emotions" che da giovedì a domenica saranno protagoniste di ViOff, il fuorifiera organizzato da Comune e Italian Exhibition Group in parallelo a VicenzaOro. E anche un ottimo preludio, visto che durante il concerto dei Nomadi di domenica sono stati raccolti «25 mila euro, una cifra notevole che sarà interamente devoluta alla fondazione del professor Claudio Ronco», come sottolineato Silvio Giovine, assessore alle attività produttive e turismo.

Il giardino segreto

Un appuntamento, quello di ViOff, giunto all'ottava edizione come evidenziato da Giovine e da Marco Carniello, direttore della divisione Jewellery & fashion di Ieg, alla presentazione. Proprio nella piazza, infatti, sarà realizzato il Golden Secret Garden, un "giardino segreto" dove gli ospiti saranno guidati in un percorso olfattivo e dove sabato e domenica dalle 15 alle 18 H-Farm creerà una "metaverso area" con visori 3D per i ragazzi. Nella stessa area ci sarà anche un "Golden Beer Bar" del birrificio artigianale Ofelia, mentre al mercato di Campagna amica, negli stessi giorni dalle 11 alle 12.30 si terrà l'"Aperitivo d'oro".

Il verde è protagonista

Il verde è protagonista anche della locandina disegnata dall'illustratrice Giovanna Giuliano, che dall'8 al 30 settembre porterà la propria mostra "Shapes of Nature" al Museo del Gioiello (inaugurazione giovedì alle 18.30). Il manifesto è una Basilica palladiana che emana luce dorata, simbolo del legame con l'arte orafa, con sullo sfondo una distesa di alberi, tra i cui rami elementi dorati richiamano la musica, la danza, le arti, la cultura e appunto il gioiello.

Il programma

Tra gli eventi, giovedì alle 15 la visita sabato alle 17 di Confartigianato alla scoperta della storia orafa di Vicenza, mentre alle 16 "Golden Safari", caccia al tesoro per i bambini. Due le mostre a San Lorenzo: A&D, artigianato e design di Cna Veneto Ovest con scatti dedicati alle lavorazioni tradizionali in ceramica, oro, filati e legno e "Repetita cura" con sculture e dipinti di Riccardo Rizzetto e Matete Martini. Per quanto riguarda la musica, venerdì alle 21 al teatro Olimpico concerto lirico coi solisti del "Don Giovanni", sabato alle 19 in piazza dei Signori concerto d'archi "Emozioni solidali" e sabato e domenica dalle 17.30 concertino con il Violino errante. Venerdì sera in piazza San Lorenzo e centro storico invece Golden Circus con trampolieri giocolieri e maghi e in corso Fogazzaro Golden Pizzica. Per gli amanti del movimento, domenica dalle 16 alle 17 yoga in Basilica con Giulia Guadagnin e sabato mattina la pedalata benefica "Pedalando per il futuro" organizzata da Fondazione San Bortolo da Vicenza (partenza dal teatro Comunale) fino a Grisignano. Informazioni programma e iscrizioni sui canali social di ViOff. .