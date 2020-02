«Basta scuse, basta abusi/ Noi siamo madri, noi siamo maestre,/ Noi siamo bellissime, bellissime creature/ Danzo perché amo/ Danzo perché sogno/ Danzo perché non ne posso più...».

Sulle note di “Break the chain” ("Spezza le catene") da piazza dei Signori è partito oggi il grido delle donne contro ogni forma di violenza e discriminazione. Un flashmob promosso dal team del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center per aderire al progetto “One billion rising” che nella settimana di San Valentino punta a coinvolgere un miliardo di persone in tutto il mondo.

IL VIDEO DEL FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Stessa canzone, identica coreografia (che si può imparare su youtube) per gridare al mondo che le donne sono libere, bellissime e chiedono rispetto.

Una settantina quelle che hanno aderito ieri, indossando qualcosa di rosso, e negli occhi la forza di chi ha deciso di combattere e vuole invitare chi, in questo momento, è in situazione di difficoltà, a non arrendersi.

L’iniziativa sarà ripetuta sabato prossimo, alle 17, in piazza Chilesotti a Thiene.