VICENZA. È rientrata a Vicenza una settimana fa dalla Thailandia con febbre, forti dolori alle articolazioni e una diffusa eruzione cutanea, ma accusava questi sintomi ancora prima di imbarcarsi sull'aereo che l'avrebbe riportata in Italia. Il medico di base ha subito ordinato il test e il responso arrivato ieri nel tardo pomeriggio da Padova non lascia dubbi. Primo caso di Chikungunya in questa calda estate 2019 nel territorio dell'Ulss Berica, che ha già registrato tre casi di West Nile con l'unico decesso finora avvenuto nel Veneto. La malattia, trasmessa dalla zanzara tigre del genere Aedes, ha colpito una donna di 60 anni che abita in città a Saviabona e già da parecchie ore il Servizio di igiene pubblica lavora per allontanare il rischio che l'infezione possa propagarsi. La viremia dura da 3 a 10 giorni, per cui potrebbe causare altre vittime fino al 2 settembre. Occorre, quindi, circoscrivere la zona di pericolo ed effettuare un urgente trattamento di disinfestazione.