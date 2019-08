VICENZA. È uscito dal carcere pochi giorni fa e si è subito messo nei guai. Nuova denuncia per un 28enne romeno che, ieri, ha tentato di rubare dei prodotti all'Interspar del Mercato Nuovo. È stato però notato da una guardia giurata mentre cercava di uscire senza pagare. Il ragazzo è riuscito a divincolarsi e a fuggire, abbandonando la refurtiva. È stato però bloccato dalla polizia in via Farini. Per lui nuova denuncia. Chiesto anche l'inasprimento della misura: era già gravato dal divieto di dimora in Veneto che non ha rispettato.