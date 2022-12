A Vicenza scatta la corsa a sindaco. Ecco il primo sondaggio: «Ballottaggio in vista»

La settimana prima di Natale, tra il 12 e il 15 dicembre, 800 vicentini hanno risposto a un sondaggio elettorale. In verità altri ne sono stati fatti nei mesi scorsi, ma su risultati e “mandanti” è sempre rimasto un alone di mistero. Non su questo, l’ultimo in ordine di tempo, visto che la “caccia” al sondaggio ha dato i suoi frutti. A commissionarlo a Winpoll, la società che si occupa anche di effettuare le rilevazioni per Il Sole 24 Ore e che di recente ne ha fatto uno sulle Regionali in Lombardia, è stato l’ex assessore Claudio Cicero: «Sto valutando la mia ridiscesa in campo e volevo capire dati alla mano qual è la situazione di partenza». Ebbene, andando al nocciolo della questione la situazione di partenza in vista delle prossime elezioni comunali a Vicenza è questa: il sindaco uscente Francesco Rucco e il suo potenziale sfidante Giacomo Possamai partono alla pari. Prima ancora che le due candidature siano ufficiali e prima ancora dell’avvio della campagna elettorale che serve a far conoscere i programmi e i candidati, quest’ultimo aspetto vale soprattutto per il capogruppo dem in Regione Possamai visto che un sindaco uscente giocoforza gode già in virtù del suo ruolo di una popolarità più ampia, secondo l’indagine la forbice tra i due è molto ristretta. Ad un eventuale ballottaggio, infatti, Rucco viene dato al 50,5 per cento e Possamai 49.5 per cento. Morale delle favola: la partita è apertissima.

Il gradimento

E come già confermato dalle ultime Amministrative in giro per l’Italia i dati sembrano confermare una nuova, recente, tendenza: essere sindaco uscente non offre più garanzia automatica di rielezione. Alla domanda se Rucco merita di essere riconfermato il 24 per cento risponde più sì che no, il 21 per cento risponde sicuramente sì, il 30 per cento risponde sicuramente no e il 25 per cento più no che sì. La maggioranza di chi ha riposto, dunque, non promuove Rucco.

I temi

Un elemento di riflessione è quello che arriva quando viene chiesto di indicare i principali problemi di Vicenza e due spiccano su tutti: per il 42 per cento degli intervistati i disagi più grossi riguardano il traffico e i parcheggi mentre per il 41 per cento il problema maggiore è la sicurezza. E ancora: il 33 per cento è allarmato dall’inquinamento, il 26 dalla cura dei quartieri, il 20 dalla cura del verde, il 15 dalla Tav, il 12 dai servizi alla persona, il 5 dal programma culturale e dallo sviluppo turistico e il 2% dal ruolo di Vicenza nel Veneto.

I tre scenari

Gli altri elementi politici degni di nota che emergono dal sondaggio sono principalmente due ed escono analizzando i dati dei tre scenari elettorali contemplati dove vengono messe a confronto coalizioni e possibili candidati sindaci. Uno riguarda lo stesso Cicero che in caso di candidatura si conferma, nella partita elettorale di primavera, ago della bilancia. E in verità, considerando i corsi e ricorsi, non è una sorpresa. Nel 2008 il “signore degli anelli” scese in campo e al primo turno si portò a casa il 9 per cento: voti “sottratti” alla candidata del centrodestra Lia Sartori, che al ballottaggio fu sconfitta dal dem Achille Variati. Cinque anni dopo ripeté l’esperienza e nel 2013, quando Variati superò Manuela Dal Lago, il “brand” Cicero fruttò il 6 per cento. Morale della favola: Cicero è uno di quei nomi che in una competizione elettorale può fare la differenza e in tutti e tre gli scenari analizzati va da un minimo del 7 ad un massimo dell’8,7 per cento. Un altro nome destinato a rosicchiare voti al centrodestra di governo è quello eventuale di Lucio Zoppello, altro ex assessore. Viene dato tra il 3, 9 per cento e il 4,1 per cento.

Il terzo polo

L’altro dato politico significativo è quello che riguarda una delle novità delle prossime amministrative: il terzo polo insieme alla civica “Per una grande Vicenza”. Al primo test elettorale, quello delle elezioni politiche di settembre, il terzo polo di Renzi e Calenda in città ha incassato un ottimo 12 per cento. Va da sé che è difficile che il dato venga preso e replicato in automatico alle Comunali, dove entrano in gioco altri meccanismi. C’è però uno scenario in cui questa aggregazione moderata riuscirebbe a portare a casa un buon risultato e cioè se candidasse come sindaco l’ex assessore al sociale, pure lui mandato a casa da Rucco, Matteo Tosetto. In questo caso il dato di partenza sarebbe dell’8,9 per cento. Con la coalizione di centrosinistra che calerebbe al 35,1 per cento. Ma questo sarebbe l’unico scenario positivo per la pattuglia centrista perché senza Tosetto e candidato invece un qualunque altro nome, uno di quelli testati è il consigliere Raffaele Colombara, i centristi crollerebbero al 4,4 per cento.

Il risultato

Tirando le somme e andato dritti all’ultimo scenario: Francesco Rucco candidato del centrodestra prenderebbe il 43,6 per cento, Giacomo Possamai candidato del centrosinistra e del terzo polo prenderebbe il 41,8 per cento, Claudio Cicero l’8,1 per cento, Lucio Zoppello il 3,9 per cento e un candidato dei Cinque Stelle il 2,6 per cento. Inserendo la variabile di Matteo Tosetto candidato per il terzo polo il centrodestra di Rucco rimarrebbe al 41,7 per cento mentre il centrosinistra di Possamai andrebbe al 35, 1 per cento. Mentre fosse Colombara il candidato del terzo polo Rucco si confermerebbe al 41, 6 per cento e Possamai al 38, 7 per cento.

Ricapitolando: se molto inciderà la campagna elettorale, ora come ora nessuno può mettere l’ipoteca su palazzo Trissino e centrodestra e centrosinistra se la giocano ad armi pari. Su il sipario.

Nota metodologica. Il sondaggio di Winpoll (committente “Lista Impegno a 360° di Claudio Cicero”) si è svolto con 800 interviste telefoniche (Cati-Cami) dal 12 al 15 dicembre (1.976 i rifiuti) a vicentini, maschi e femmine maggiorenni. Metodo di campionamento: ponderato per genere, fasce di età, intenzioni di voto alle ultime politiche. Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,5%