«Mi sono chiesta mille volte come possa essere avvenuto il contagio, ma è una domanda senza risposta». Luigina Marcon, 53 anni, non si dà pace. In una decina di giorni il Covid-19 le ha strappato prima la madre, Anna Meda di Sandrigo, mancata il 17 marzo, poi il marito, il professor Francesco Dall'Antonia, già primario di chirurgia al San Bortolo, volontario della Croce rossa e vicepresidente di Senior Veneto, spentosi in ospedale l'altra notte. «È un dolore grandissimo, perché da quando mio marito è stato ricoverato non l'ho più visto. L'ultimo contatto con lui è stato un messaggio. Questo maledetto virus...». Lei stessa è a casa, a Vicenza, in isolamento, come prevede la procedura.

Disponibilità, impegno, professionalità le parole che si ripetono nei ricordi di chi ha conosciuto Dall'Antonia. «Se ne va un grande professionista e un amico - le parole del sindaco Francesco Rucco - una persona che si è sempre dedicata alla cura degli altri, senza mai risparmiarsi».

Alessia Zorzan