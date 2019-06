Una raffica di temporali, in alcuni anche piuttosto intensi, si sono abbattuti sul Vicentino e in Veneto, sia ieri, sia nei giorni scorsi. Pioggia e vento hanno fatto crollare le temperature di una decina di gradi rispetto ai valori fatti registrare venerdì.

Ma temporali e tempo variabile da domani lasceranno definitivamente spazio, almeno per buona parte della settimana, al grande caldo. Le temperature, infatti, prenderanno a lievitare con massime che arriveranno a toccare anche i 34 gradi sulle nostre pianure. Il caldo, poi, si intensificherà da martedì sino alle giornate di giovedì e venerdì che dovrebbero essere le più roventi. Secondo le stime di 3bmeteo la colonnina di mercurio potrebbe arrivare a toccare anche quota 38 gradi con punte di 40 gradi sulla Val padana centro occidentale. L'impennata di calore sarebbe dovuta allo sprofondamento di una seccatura atlantica compresa tra le isole Azzorre e il Portogallo responsabile di un imponente richiamo di aria sahariana verso l'Europa occidentale. Una vera e propria fiammata che interesserà un po' tutto il Nord. Secondo gli esperti si tratta di una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio, probabilmente anche di portata storica per alcune zone Ue. Le temperature saranno elevate anche al Sud, ma con un caldo decisamente più sopportabile, e non dovrebbero superare i 35 gradi.