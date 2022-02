Dopo 20 anni al GdV Mancassola nuovo direttore di TvA Notizie

Dalla carta stampata, arricchita da una full immersion sul digitale, alla televisione il passo in fondo è breve. Dalla redazione del Giornale di Vicenza, dove ha lavorato per vent'anni arrivando a esserne vicecaporedattore con la responsabilità della cronaca cittadina e del digital, a quella di TvA Notizie ci sono pochi metri che Gian Marco Mancassola ha percorso ieri per iniziare la sua nuova avventura alla direzione di TvA Notizie, raccogliendo il testimone di Luca Ancetti, Domenico Basso e, infine, di Danilo Guerretta.«Sono nato 45 anni fa mentre in Italia nascevano le televisioni private - è stato l'attacco del suo editoriale di presentazione nel tg di ieri sera -. Avevo poco più di un anno quando nelle case dei vicentini televisori spesso ancora in bianco e nero captarono il primo segnale di TvA Vicenza». I tempi sono cambiati ma la velocità con cui è cambiato il giornalismo in questi ultimi anni è stata supersonica. Ne sappiamo qualcosa qui al Giornale di Vicenza dove, grazie anche a Gian Marco, è stata sviluppata sempre di più la parte digital e social. Un'esperienza che al nuovo direttore sarà utile per affrontare le sfide future. «Vogliamo essere credibili e onesti - ha detto - ma soprattutto utili per chi vuole capire cosa accade e perché accade, chi siamo e chi saremo. Nell'era digitale non basta più essere a portata di telecomando. Se la televisione è per definizione il "piccolo schermo", ci sforzeremo per portare i nostri servizi nel piccolissimo schermo, quello degli smartphone che ci accompagnano in ogni istante delle nostre vite». Al centro ci saranno i giovani. «Non c'è vera ripartenza senza mettere al centro la scuola e gli investimenti sui giovani - ha concluso - anche da parte di chi, come noi, opera con i mezzi di comunicazione. Se volete sapere come saremo, non dovete fare altro che guardarli negli occhi. E ascoltarli. Noi lo faremo». Buon lavoro.