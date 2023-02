Domina l'alta pressione: aria "pesante" e nebbia anche in quota. Le piogge? Ancora lontane

L’alta pressione non si sposterà tanto facilmente. Ce ne siamo accorti soprattutto per la nebbia, sia al suolo che alle medie quota, al termine di un inverno nel quale il fenomeno ha fatto la sua comparsa quanto mai raramente. Si affacciano tuttavia novità positive per la qualità dell’aria e la siccità tornata a farsi preoccupante.

Al momento, un potente anticiclone sovrasta l’intera penisola senza alcuna possibilità di lasciare spazio a svolte meteo a breve termine. A risentirne è soprattutto la qualità dell’aria; l’alta pressione comprime infatti gli strati della colonna d’aria verso il suolo imprigionando buona parte dello smog prodotto dalle attività umane entro i primi 500 metri della colonna d’aria. A peggiorare la situazione sono anche le temperature notturne: il freddo che si crea per irraggiamento dopo il tramonto rende le masse d’aria al suolo molto più dense e pesanti, agevolando la risalite dell’aria calda, più leggera, verso le alte quote. L’assenza di vento peggiora la situazione.

La qualità dell'aria rimane pessima

Siamo in sostanza dentro un cuscinetto d’aria fredda e pesante, con elevata presenza di sostanze tossiche prodotte in primis dalle attività umane. Parla chiaro la concentrazione di polveri sottili, con le Pm10 su valori più che doppi rispetto al livello massimo di 50 microgrammi previsto dalla normativa, con picchi pomeridiani di 130 microgrammi all’interno delle aree urbane.

Sabato prossimo forse un po' di pioggia

L’attenzione dei previsori si sposta ora verso il peggioramento atteso nel prossimo fine settimana. A dispetto degli annunci, non sembra al momento in grado di produrre piogge e nevicate importanti: la bassa pressione che dovrebbe produrle appare troppo lontana dall’Italia per dare vita a piogge significative.

L’assenza di precipitazioni dal 20 di gennaio ad oggi ha lentamente ripresentato lo spettro della siccità in quota parte del nord Italia. Ogni depressione in transito è quindi fondamentale per migliorare la qualità dell’aria che per rimpinguare i bacini idrici subalpini già provati da mesi di aridità con rari precedenti.

Fino a venerdì le novità saranno davvero poche. Tra oggi (domenica 19 febbraio) e mercoledì si presenterà ancora il fenomeno della nebbia nella tarda nottata e nel primo mattino, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata. Possibile un po’ di copertura nuvolosa per nebbia alta. Temperature stabili o in leggero aumento, con valori massimi fra 12 e 13 gradi. Più nubi sono attese giovedì, unitamente ad un parziale calo termico di un paio di gradi. Cielo prevalentemente coperto anche venerdì con possibilità, da confermare, di un po' di pioggia – fra 5 e 10 millimetri – nella giornata di sabato. Al momento, la maggior parte dei modelli previsionali prevede in ogni caso un episodio perturbato piuttosto blando. A seguire, pare certa una corposa diminuzione delle temperature.

Primavera pericolosamente in anticipo

È certo però che la primavera si sta già imponendo con largo anticipo sulla tabella di marcia. Parlano chiaro, a tal proposito, le temperature massime di quasi 17/18 gradi registrate martedì e mercoledì scorso in molte zone padane, vicentino compreso. Sono valori fra 5 e 7 gradi oltre le medie, e nei mesi di febbraio degli ultimi anni non rappresentano una novità. Nel febbraio del 2021 in città la temperatura sfiorò addirittura i 22 gradi, abbattendo di conseguenza il record di 21,7 gradi del 22 febbraio 1990. In alcune zone del Veneto centrale si registrarono massime vicine addirittura ai 24°. Anche nel 2020 e nel 2019 febbraio si congedò con il termometro vicino ai 20 gradi, quando la media delle massime del periodo è attorno ai 10/11 gradi.