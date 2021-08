Decine di ragazzi vicentini al rave clandestino tra i boschi

Musica techno a tutto volume ed eccessi vari. C’erano anche decine di vicentini e bassanesi tra i giovani che erano arrivati da tutto il Veneto per un rave party lungo il Brenta, a Cittadella. A interromperlo, bruscamente, ci hanno pensato i carabinieri. Nel fuggi fuggi generale sono state identificate e denunciate 54 persone, tra i 18 e i 30 anni. Tra loro anche un paio di vicentini, mentre la maggior parte di loro è riuscita a scappare. Dovranno rispondere di invasione di terreni e violazione delle norme anti-Covid. «Ci piace tanto la musica techno e non diamo fastidio a nessuno», la difesa d’ufficio dei ragazzi mentre davano le proprie generalità ai militari. Ovviamente una scusa che non è servita a evitare i provvedimenti.

La cultura underground si muove con eventi in ogni parte del mondo. Per giorni si è parlato di Viterbo e delle migliaia di giovani ammassatisi da tutta Europa, con momenti fuori controllo.

Nella notte fra sabato e ieri è invece toccato all’Alta Padovana. Un appuntamento, organizzato sul web, che ha sconvolto la quiete della frazione cittadellese di Santa Croce Bigolina. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire quando una residente, attorno alle 4, ha perso la pazienza e alzato il telefono. I militari della compagnia di Cittadella si sono quindi messi in moto e verso le 7 sono riusciti a raggiungere il boschetto in riva al fiume dove hanno trovato decine di ragazzi che stavano facendo festa. Le loro automobili erano parcheggiate lungo l’argine, all’ingresso della pista ciclabile che collega via Volto a via Basse del Brenta, a poche centinaia di metri dal luogo clou del rave. Più di qualcuno si era invece dato appuntamento di fronte alla chiesa della frazione a nord di Cittadella, nel parcheggio in centro davanti al palazzetto dello sport. Si erano organizzati per trascorrere ore e ore in totale libertà. Tende e sacchi a pelo al seguito. Alcuni erano arrivati il giorno prima, altri sabato mattina. La musica viaggiava libera e ad alto volume.

All’arrivo degli uomini in divisa in molti sono scappati. Festeggiamenti ed eccessi non potevano continuare. I militari sono andati dritti al punto: hanno intimato ai partecipanti di spegnere immediatamente la musica e di andarsene, non senza prima procedere alla loro identificazione. I partecipanti rimasti non hanno opposto alcuna resistenza, ma non hanno rinunciato a esprimere la propria posizione mentre consegnavano carte d’identità e patenti: «Non facciamo nulla di male, noi siamo solo amanti della musica techno - hanno ribadito i giovani - non è giusto che ci fermiate, perché dovremmo andare via da qua? Non stiamo dando fastidio a nessuno».

Le procedure di identificazione sono durate un paio di ore. Il controllo ha permesso di appurare che al rave party abusivo stavano partecipando persone arrivate da tutte le province del Veneto. Il bilancio del blitz parla di denunce a carico di una ventina di padovani, un’altra ventina di trevigiani, un paio di giovani di Rovigo, altrettanti vicentini, un ragazzo di Belluno e diversi veneziani. Tutti quanti si erano introdotti abusivamente in un terreno e stavano violando la normativa anti Covid per contrastare la diffusione del virus.

Dopo il maxi raduno di Viterbo, diventato un caso nazionale, il ministero dell’Interno aveva diramato una circolare avvisando le forze dell’ordine di prestare massima attenzione a queste feste abusive organizzate in aree boschive. Anche a Milano, proprio ieri, la polizia ne ha bloccato un altro.