Dall’acqua al pesce. A tavola si rischia una raffica di rincari

Il rincaro arriva a tavola, anzi, sul menù. Per ora è un rischio, anche se molto concreto. Se l’andazzo al rialzo dei prezzi resterà tale, però, diventerà una certezza. Tutte le filiere produttive stanno risentendo di forti aumenti dei prezzi e quella che porta il cibo sulle tavole non ne è esente. Gianluca Baratto, presidente provinciale di Fipe Confcommercio Vicenza, mantiene per ora uno sguardo speranzoso: «Mi sembra di vedere con anticipo gli aumenti che osserviamo ciclicamente a Natale. Speriamo che rientrino per tempo, altrimenti saremo costretti a ritoccare definitivamente i prezzi verso l’alto. Per ora, abbiamo fatto un patto non scritto in cui ci impegniamo a calmierare, per quanto possibile, i listini. Speriamo che resti fattibile. Ho visto aumenti in particolare degli elementi legati ai trasporti, come per esempio il pesce. Cerchiamo di vedere il lato positivo: in un momento così, se dobbiamo pagare di più, noi ristoratori cerchiamo di sostenere i fornitori locali, quelli più vicini a noi che sono anche quelli che, durante la pandemia, ci hanno aiutato di più e con cui è stato possibile instaurare un dialogo».

Christian Malinverni, che guida i ristoratori di Confartigianato Vicenza, è decisamente più preoccupato: «I rincari si stanno facendo sentire da pochi giorni, in ritardo di qualche settimana sugli altri settori. Questo significa che dovremo ritoccare i menù tra una ventina di giorni se la situazione dovesse proseguire. Per esempio consiglio agli sposi di bloccare ora i prezzi dei ricevimenti perché c’è il rischio di un aumento minimo del 10 per cento. L’acqua è già aumentata per via dei trasporti, poi ci sono le bollette del gas e i riscaldamenti che incideranno. Avevo già lanciato un allarme sulla carne, perché dalla Cina avevano acquistato grandi quantità di manzo a cui si sono aggiunte le chiusure dei macelli causa Covid. Offerta bassa e aumento dei costi. Vediamo anche un aumento dei panificati, del vino che risente degli aumenti di vetro e legno. Per noi che acquistiamo grandi quantità di merce, diventa una spesa forte. Tutto questo si aggiunge al fatto che sì, è vero che stiamo lavorando bene, ma altrettanto vero che siamo stati chiusi sei mesi. Se a fine anno chiudo nel complesso con un meno 40 per cento, devo essere felice».

Anche Mirco Froncolati, portavoce Horeca di Cna Veneto, è allarmato: «Continuiamo a ricevere aggiornamenti di listini da parte dei fornitori e non stiamo parlando di indici Istat ma di aumenti mai visti. Se a questo aggiungiamo un aumento stimato dell’energia elettrica del 20 per cento, il gioco è fatto. I fornitori parlano dei problemi di trasporto e rincaro delle materie prime, ma anche di merci ferme nei container dei porti e di costi triplicati. Questo è un grosso colpo anche perché la domanda è molto elastica e reattiva agli aumenti di prezzo. Si va dal privato, con il cliente sempre più attento al budget perché ha sempre meno potere d’acquisto e si arriva alle aziende che reagiscono molto rapidamente ai prezzi. Se si ritoccano i listini stabiliti nei contratti, partono subito ricerche di mercato per cercare alternative. Il problema di questa situazione, tanto nel privato quanto nell’aziendale, è che ad avere la meglio saranno i grandi gruppi che potranno acquistare maggiori quantità limitando gli aumenti dei costi e, quindi, dei prezzi. Questa possibilità li faciliterà poi quando sia i privati, sia le aziende, cercheranno alternative e troveranno le loro proposte economiche, con tutto quello che ne consegue. La mia paura è che, per esperienza, una volta che i prezzi salgono, poi restano tali».