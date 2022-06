Dal Lago avverte i "suoi": «Il candidato sbagliato comporta una sconfitta»

«Ha vinto Tommasi alla fine, vero?». Manuela Dal Lago, domenica sera, non ha atteso l’esito dei ballottaggi. Si sta godendo le ultime giornate nel suo amato buon ritiro di Panarea e come è chiaro dalla domanda (retorica) l’esito della partita di Verona lo dava per scontato. «Ho sentito molte analisi dopo il primo turno, ragionamenti rispettabilissimi, per carità, ma secondo me la questione in realtà è semplicissima: quando un sindaco uscente perde, con le percentuali che abbiamo visto alla prima tornata, è perché ha amministrato male. Nulla di più e nulla di meno». Dal Lago, di cui non servirebbe nemmeno citare la biografia, ma per dovere di cronaca si possono ricordare i 10 anni a palazzo Nievo, l’esperienza parlamentare e quella di triumvira della Lega nazionale, risponde dal patio della sua casa estiva, il mare calmo davanti. Nel centrodestra invece le acque sono agitate. Perché i ballottaggi sono andati che peggio non si poteva. Dal Lago mantiene ha la giusta distanza. Ha salutato la Lega con l’avvento di Matteo Salvini e ha voluto chiudere con la politica, ma rimane donna di centrodestra e la politica la mastica come pochi altri. «Una lettura dei risultati delle urne? Primo punto: ogni volta si tende a caricare le amministrative di un significato politico, che invece non hanno. Perché a oggi il centrodestra a livello nazionale rimane in vantaggio. Al limite questo ragionamento si può fare, in parte, con le elezioni regionali. Le faccio un esempio: quando Lia Sartori si candidò a sindaco c’era il traino delle politiche, il vento era a favore, ma lei perse perché veniva da Thiene, non conosceva la città». All’epoca si disse che nemmeno la Lega non la votò massicciamente, come accade spesso quando il Carroccio non ha candidati suoi. Anche se in verità voti le mancarono anche dal suo stesso partito.

«Ciò che voglio dire è che alle comunali contano le persone e le dinamiche locali. E nel caso di un’amministrazione uscente conta come ha governato la città. Le faccio un altro esempio e visto che sono qui a Panarea le cito una situazione accaduta in zona due settimane fa: Lipari è sempre stata di centrodestra, si è candidato quello che era il vicesindaco uscente e invece ha vinto la sinistra. La gente non si fidava più di chi aveva governato fino a quel momento». E a Verona è successo lo stesso: «Sboarina non ha ben amministrato e i cittadini lo hanno bocciato. Punto. La gente è molto più intelligente di quello che tanti politici pensano».

E le divisioni nel centrodestra? Il mancato apparentamento con Tosi? Non sono stati elementi decisivi? «Qualcosa possono aver influito, le baruffe certamente non agevolano, ma non credo che questi due elementi siano stati il discrimine. Come dicevo, il discrimine è stato il candidato. Anche nel caso di apparentamento con Tosi non credo proprio che le cose sarebbero andate diversamente». Uno dei vecchi adagi di Umberto Bossi era che “a volte in politica due più due non fa quattro, ma fa zero” e Dal Lago la pensa uguale: «Sboarina non ha sbagliato a dire no a Tosi, forse avrebbe preso ancora meno se avesse fatto l’apparentamento perché le persone votano con la propria testa, non perché gli viene ordinato e non amano i giochetti di palazzo». Domanda scontata: anche Vicenza rischia di essere fatale per il centrodestra il prossimo anno? «Sì. Se il centrosinistra trova un candidato valido, la mia percezione è che il rischio ci sia, eccome».

Tornando all’oggi c’è un dato che le ultime amministrative hanno evidenziato: il crollo della Lega. «Il guaio è che in Lega oggi esistono solo gli eletti, il partito non c’è, i militanti non contano più, non c’è più un’identità. Salvini non ha una visione chiara, sta un po’ al governo e un po’ no, vuole rincorrere la Meloni, tanto che a volte lei appare quasi più moderata di lui. Ma un approccio di questo tipo non funziona, le persone, che sono in difficoltà, vogliono risposte e toni rassicuranti. La comunicazione aggressiva di Sboarina a Verona è stata sbagliata. E il centrodestra, anche alla luce delle amministrative, dovrebbe interrogarsi su un punto: dove ha vinto lo ha fatto con profili di candidati moderati, con un approccio all’opposto rispetto a quello nazionale di Salvini e Meloni. Forse sarebbe il caso che i due facessero una riflessione seria su questo perché francamente corrono il rischio della Le Pen: arrivare vicina al risultato, salvo poi perdere sempre. Il problema del centrodestra è che non ha un leader vero che possa ambire a fare il premier. Anzi, i leader ci sarebbero: se Salvini facesse un passo indietro a favore di figure capaci e moderate come il bravissimo Zaia, Giorgetti o Maroni, il centrodestra vincerebbe alla grande. Ma temo non si seguirà questa strada». Qualcuno, forse, dovrebbe prendere nota.