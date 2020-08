«Io non avrei riaperto tutto subito. Chi lo ha fatto, ora sta pagando questa scelta». Andrea Crisanti lo dice senza giri di parole. Il direttore del laboratorio di Microbiologia di Padova collega la crescita dei contagi, anche in Veneto, con «la furia» di tornare alla normalità. Il luminare più cercato dai media, colui che ha eradicato il primo focolaio di Vo', testando tutti i residenti, è intervenuto ieri sera al primo dei tre dibattiti sopravvissuti al ridimensionamento di Fornaci Rosse, a Vicenza.

I dati quotidiani sul Coronavirus, ha aggiunto Crisanti, «non possono essere interpretati: i casi di oggi non hanno nulla a che vedere, dal punto di vista numerico, con quelli del passato. Ecco perché non si può dire nulla e non si possono commentare». Anche nel rapporto tra decessi, nuovi casi di contagi e i quasi 100 mila tamponi, per Crisanti «non si può fare nessun paragone, sono cose completamente diverse. Adesso - ha poi aggiunto - intercettiamo tantissime persone che stanno bene e tantissimi asintomatici. Prima gli asintomatici nemmeno "esistevano" e a malapena si faceva il test a quelli che stavano per morire».

Crisanti ha infine tracciato un’analisi complessiva a livello nazionale ed internazionale: «I dati ci dicono - ha concluso - che tutti i Paesi che hanno riaperto subito tutto hanno innescato un aumento della trasmissione molto precoce. Da parte sua l’Italia si è invece differenziata e le regioni che hanno riaperto prima stanno registrando più casi delle altre».