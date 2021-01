Covid, l’emergenza posti-letto bussa al San Bortolo e Bassano riapre il reparto

Nel Veneto i letti cominciano a scarseggiare. A Vicenza sono arrivate dagli ospedali veronesi di Borgo Roma, Borgo Trento e Villafranca richieste di posti soprattutto di terapia semi-intensiva. Anzi un paziente veronese è stato accolto in rianimazione per un giorno per poi essere portato in uno dei letti dell’area internistica. C’è linea diretta fra ospedali. Anche fra Vicenza e Santorso, sull’asse provinciale dell’infettivologia, il collegamento è costante.

BASSANO L’ospedale San Bassiano ieri è tornato a ospitare pazienti Covid. Con i primi tre ricoverati, registrati alle 18, due provenienti dal Pronto soccorso (presentatisi con i sintomi di una polmonite, sono risultati positivi al tampone) e uno dalla geriatria, il reparto emergenziale allestito in tempi record al decimo piano della struttura sanitaria è diventato attivo. Intanto Santorso ha aperto anche la sua seconda zona Covid.

Bassano potrà accogliere fino a 25 pazienti non gravi.