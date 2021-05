Covid, i nuovi positivi sono giovani e adulti. Calano gli anziani

Dopo la riconquistata libertà dello scenario giallo, i contagi ci sono. Anzi, aumentano. E chi diventa positivo? Sono soprattutto giovani e adulti. Dai dati forniti dalla Regione è evidente il trend in costante calo per gli over 70. L'ennesima prova indiretta della validità dei vaccini. Resta fortunatamente un caso isolato in tutto il Veneto il focolaio registrato nell'Alto Vicentino.

La fascia da 0-14 è quella che evidenzia il maggior numero di positivi, ma a preoccupare è quella trai 20 in poi perché meno disposta a collaborare con gli operatori sanitari nel riferire i contatti visto che si possono tradurre in 10 giorni di isolamento fiduciario, se non 14 quando si tratta di positività dovuta una variante del virus.