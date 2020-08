Il tampone subito. Un tampone sprint. Un ambulatorio pediatrico per test a risposta rapidissima all’interno dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. E con un referto che arriva in pochi minuti, nel corso della stessa giornata. Un altro al Cazzavillan, l’ospedale di Arzignano: uno quindi per i Comuni dell’est e il secondo per l’ovest. Sono operativi già da questa mattina e sono i primi del Veneto. Li istituisce l’Ulss 8 esaudendo una richiesta dei pediatri del territorio.

Il referto sarà disponibile quasi in tempo reale. Si eviteranno così chiusure, quarantene, paure, rabbie inutili. Nidi, scuole materne, elementari, medie non avranno ripercussioni. I genitori potranno andare tranquillamente al lavoro. Intere famiglie non rimarranno segregate.

Franco Pepe