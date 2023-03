Corso da baristi e tirocinio pagati per disoccupati sotto i 30 anni. Ma si presentano in due

Un corso di formazione gratuita, un tirocinio retribuito e quindi la possibilità di poter scegliere dove andare a lavorare. Ci si sarebbe aspettati la fila di giovani disoccupati fuori dal Centro di formazione, pronti a cogliere un'ottima opportunità e, invece, la sorpresa: a presentarsi sono stati in due. Un risultato a dir poco deludente. Ora, se entro pochi giorni (c'è tempo fino al 10 marzo) non si troveranno altri candidati, l'iniziativa dovrà essere necessariamente annullata. Insomma, il lavoro al bar sembra proprio non interessare. E del resto è sufficiente un rapido giro in centro per rendersene conto: è tutto un susseguirsi, sia nei negozi che nei locali, di cartelli con la scritta "cercasi personale", cartelli spesso destinati a rimanere affissi alle vetrine anche per mesi. Il risultato del percorso formativo lanciato da Esac Formazione, la realtà formativa di Confcommercio Vicenza, l'associazione di categoria più rappresentativa dei settori commercio, turismo e servizi della provincia, finanziato dalla Regione Veneto (con i fondi Next Generation WE) è, purtroppo, un'ulteriore conferma di questo disinteresse.

Il progetto

Il percorso per diventare "tecnico dei servizi bar" - rivolto ai disoccupati under 30 - prevede 214 ore di lezioni gratis e un'indennità di 1.350 euro per il tirocinio. «Sono percorsi che attiviamo perché ci arrivano, direttamente dalle aziende, richieste per l'assunzione di personale formato - spiega Ernesto Boschiero, amministratore delegato di Esac e direttore di Confcommercio Vicenza - aziende che si mettono anche a disposizione per i tirocini con la speranza di trovare la figura professionale che stanno cercando da tempo». «Quando abbiamo sondato le imprese del settore per individuare chi era disponibile ad ospitare i tirocinanti - spiega - abbiamo dovuto procedere ad una selezione perché le domande erano fin troppe; invece, quando abbiamo aperto le iscrizioni per i disoccupati, a parte qualche richiesta di informazioni e un paio di adesioni non abbiamo ottenuto nulla di più».

Lavoro garantito

Eppure all'iniziativa era stato dato risalto sia con una forte attività comunicativa, sia attraverso gli uffici del lavoro e pure con il passaparola. Esaminando la situazione di bar e ristoranti della provincia emerge che uno su due cerca personale. «Chi esce da questo corso ha solo l'imbarazzo di scegliere dove andare a lavorare - rimarca il direttore - perché la preparazione che garantiamo è di alto livello in quanto sappiamo già che questi giovani entreranno nell'organico di aziende nostre associate. Insomma chi è disoccupato, ma ha la volontà di trovare un'occupazione, sta perdendo un'importante opportunità». Anche perché il barista, almeno quello che esce dal corso tecnico dei servizi bar, ha una specializzazione ampia che può spaziare su più format: dal bar-caffetteria, al ristorante, all'hotel. Non imparerà, infatti, solo la preparazione di caffè e cappuccini, ma acquisirà anche elementi di milk art e milk design, seguendo le ultime tendenze del settore. E poi saprà realizzare snack, finger food da aperitivo e piatti semplici per quei locali che offrono anche una ristorazione veloce. Al barista è chiesta una forte competenza anche sui prodotti vinicoli, sulle bevande alcoliche e analcoliche per poter presentare al meglio i prodotti, ma nel corso si andrà oltre, insegnando tecniche di bartending e preparazione dei cocktail.