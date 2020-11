Controlli in centro con i check-point. Agenti raddoppiati

Check point all’ingresso delle Ztl e controlli a tappeto tra i passanti e sulla movida pomeridiana. Da oggi scatta l'ulteriore stretta nei centri storici con verifiche serrate da parte delle forze di polizia concentrate, in particolare, ma non solo, nelle località più frequentate. Il prefetto di Vicenza ieri mattina ha coordinato un vertice tra carabinieri, finanza e questura per organizzare l’attività alla luce dell’ultima ordinanza del governatore del Veneto Luca Zaia e la questura sta coordinando l’organizzazione dei servizi di controllo con le altre forze dell’ordine.

Il numero di turni dei pattugliamenti sarà raddoppiato e chi, nonostante il provvedimento regionale e le raccomandazioni a muoversi il meno possibile, deciderà di uscire, da oggi potrebbe essere chiamato a motivare le ragioni della passeggiata alle forze dell'ordine.