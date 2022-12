Arriva la cena più lunga. In tavola a Capodanno tra lenticchie e zampone

I consigli dello chef per chi trascorre il veglione di questa sera in casa: «Proporrei piatti semplici: pasta con salmone o anche tacchinella»

Paese che vai, tradizione che trovi. Soprattutto in cucina e soprattutto in Italia, dove alle specialità regionali si aggiungono quelle provinciali, comunali e, naturalmente, familiari. Da nord a sud però, almeno a Capodanno, una certezza c’è: le lenticchie, simbolo di prosperità per l’anno che verrà, saranno le grandi protagoniste. Soprattutto se cucinate seguendo alcuni piccoli ma preziosi accorgimenti, a prova di chef. Ed è proprio uno degli chef più noti del panorama berico, tra i padri fondatori della cucina locale, ad accompagnare i vicentini nella preparazione della cena conclusiva dell’anno, «la più lunga e la più importante».

Parla lo chef

Parola di Enzo “Penacio” Gianello, patron della Locanda “Penaceto” a Longare e nome storico della ristorazione vicentina. «La cena del 31 dicembre non è solo l’ultima, ma è anche quella in cui, di norma, si trascorre più tempo a tavola», sorride il cuoco, che di recente ha ricevuto il premio alla carriera dell’Amira, l’associazione nazionale dei maitre del Veneto. Ecco perché è fondamentale partire proprio dalle “tempistiche” che dovranno scandire il veglione. «Suggerisco di “diluire” la durata del pasto, distanziando le portate, in modo da arrivare con calma alla mezzanotte - è il consiglio di Gianello - così facendo si evita anche di saziarsi troppo in fretta». Prima di accomodarsi a tavola però, c’è da mettersi ai fornelli.

Cuoco in trasferta

Nel caso di Gianello, quello di stasera sarà un San Silvestro “in trasferta”, come chef a domicilio per un evento privato. Il menù, manco a dirlo, è da cinque stelle: «Spaghetti freschi con caviale Beluga, catalana di aragosta e scampi». Fortuna che, per un banchetto casalingo, basta anche molto meno. «Per un cenone a casa, in famiglia o tra amici, proporrei piatti semplici ma gustosi e d’effetto: crostini con il salmone per antipasto, come primo una pasta, magari tagliolini, sempre con salmone e erba cipollina, per secondo una tacchinella con melagrana e, immancabile, lenticchie e zampone». Non cotechino? «Va bene comunque, diciamo che lo zampone ha una carne più magra, ma in Veneto si usa molto anche il musetto, che è la guancia del maiale».

Il segreto

La differenza, la fanno le lenticchie. «Il segreto? Cuocerle in un buon brodo invece che nell’acqua, per conferire un sapore più deciso e aggiungere timo e maggiorana fresca durante la cottura». Alternativa al cotechino, sempre in abbinata ai legumi, sono i moscardini, «che stanno alle lenticchie come le seppie ai piselli». Anche per il dessert, si va sul classico: panettone e frutta, fresca e secca, compresi i chicchi d’uva bianca da mangiare dopo la mezzanotte per propiziarsi i dodici mesi a venire. Tra i cibi portafortuna c’è poi la melagrana. Infine, il brindisi. «Siamo nella patria del prosecco ma ci sono anche Franciacorta, Trentodoc e molto altro per brindare italiano».