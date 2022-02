Carburanti alle stelle: in un anno il pieno costa 25 euro in più

Quella dei 2 euro al litro sarà pure una soglia psicologica, ma il dolore fisico lo si prova quando si rinfodera la pistola nella pompa e si arriva alla cassa del distributore. E non potendosela prendere con il benzinaio, che poco o nulla può fare contro l’aumento dei prezzi, l’unica è ricorrere alle imprecazioni. Nel giro di un anno, per fare il pieno di benzina a un’utilitaria si spendono anche 25 euro in più.

I prezzi Il calcolo è semplice. Ripescando nel sito del ministero per lo sviluppo economico il prezzo medio della benzina riferito alla metà dello scorso febbraio si scopre che un litro di “verde” valeva 1,5 euro. Oggi costa in molti casi 50 centesimi in più. Facendo il calcolo su questi valori e considerando un serbatoio da 50 litri, il pieno per cui 12 mesi si scucivano 75 euro, oggi costringe a una spesa di 100 euro. Non è che vada meglio per chi si sposta a gasolio. Un litro di diesel valeva 1,35 euro un anno fa, mentre ora il “servito”, in alcuni casi, sfora i 2 euro mentre il self-service si aggira su 1,73 euro. Sempre stando sui 50 litri di capacità, riempire il serbatoio costava 67,5 euro e ora invece il prezzo è aumentato di 20 euro per il fai da te o 30 euro al servito. A mo’ di battuta si potrebbe dire che, per risparmiare qualcosa, tutti dovrebbero imparare a far da sé. Facendo un esempio con i prezzi rilevati venerdì sera alla stazione di servizio Q8 di Ponte Alto e prendendo come campione lo stesso serbatoio da 50 litri, chi può permettersi un pieno di benzina senza piombo con il self-service che era fissato a 1,859 euro al litro spendeva 92,95 euro mentre per il servito per cui erano richiesti 2,059 euro per litro la faccenda si faceva più complicata arrivando a 102,95 euro, 10 euro tondi in più. Dando uno sguardo ad altre stazioni di servizio, la situazione non è molto diversa. In base ai prezzi rilevati di persona e con il supporto di prezzibenzina.it, l’Ip di viale Fusinato propone la benzina servita a 2,127 euro al litro mentre al self si resta sugli 1,824 euro. Non va meglio per il diesel che sta tra 1,734 euro e i 2,027. Anche gli Eni di viale Trieste e via della Scienza propongono la benzina servita a 2,104 euro mentre quella self a 1,884; il diesel vale 1,954 se servito e 1,734 per chi fa da sé. Un po’ più a buon mercato, per quanto riguarda la benzina servita, gli Eni di via Battaglione Val Leogra (2,089), Riviera Berica (2,094), via Quadri e via Pasubio (2,089), ma conviene sempre provare con il self. Si risparmiano circa 20 centesimi al litro.

I benzinai Se gli automobilisti piangono, i gestori delle stazioni di servizio non ridono. Anzi. Lo spiega Eugenio Volpato, presidente della Figisc Vicenza, l’associazione dei distributori di carburanti della Confcommercio. «Per essere del tutto onesti, si può dire che molti di noi stanno anche peggio degli utenti perché siamo in una morsa e non possiamo lasciare le auto in garage - spiega -. I costi aumentano anche dal punto di vista dell’esposizione finanziaria e abbiamo un margine di guadagno fisso, che si riduce all’aumentare dei costi. La scelta di liberalizzare il settore ha fatto in modo che sia gestito da pochi soggetti a livello mondiale e questi pochi sanno cosa vogliono. Quando il barile del petrolio era arrivato a 145 euro non eravamo arrivati a questi prezzi al pubblico. Da novembre, c’è stata una crescita costante di 1 o 2 centesimi al litro. Anche il discorso della differenza tra self e servito è gestito dalle compagnie petrolifere e al gestore arriva sempre una briciola. In più è tangibile una diminuzione del 20 per cento dell’erogato, perché la gente è colpita dall’aumento dei costi ma c’è ancora forte un effetto pandemico. Dopo le 18.30 si azzera ogni movimento». Per far comprendere le difficoltà dei benzinai a livello industriale, Volpato conclude: «Ad agosto e settembre il costo industriale della benzina si aggirava attorno ai 43 centesimi al litro; l’altro ieri siamo arrivati a 60. Quindi l’acquisto di una botte da 35 mila litri che valeva 50 mila euro, ora costa 15 mila euro in più, con un aumento del 30 per cento senza guadagnare un centesimo più di prima, anche perché non possiamo ritoccare il prezzo finale. Confidiamo in tempi migliori».