Capodanno, locali e ristoranti pronti alla festa. Thiene prepara il brindisi in piazza

Niente maxi kermesse a Vicenza, Bassano e Asiago. Gli appuntamenti per San Silvestro e non solo.

Non ci sarà la grande festa ufficiale a Vicenza, ma tanti piccoli eventi conviviali "sparsi". Dalle musiche natalizie alla cioccolata calda, dalla fetta di panettone all'immancabile vin brulé, per brindare assieme ai commercianti all'anno che verrà. Saranno infatti i locali del centro storico - in autonomia - a darsi da fare per assicurare comunque un minimo di festeggiamenti a quanti sceglieranno di trascorrere il veglione tra piazza dei Signori, corso Palladio, corso Fogazzaro e le aree limitrofe. Niente maxi kermesse sul modello degli anni passati, ma un San Silvestro sobrio, misurato, "casalingo". Diverso, sicuramente, da quanto andrà in scena invece a Verona, Padova ma anche a Thiene (che peraltro, per la realizzazione della manifestazione, chiederà un contributo di tre euro a tutti i partecipanti con più di 12 anni).

Gli appuntamenti in programma in centro

Mostra “I creatori dell’Egitto eterno”

Sarà aperta oggi, domani (10-18) e anche domenica 1 gennaio dalle 13 alle 18 la mostra “I creatori dell’Egitto eterno” in Basilica palladiana. L’ultimo ingresso sarà 30 minuti prima della chiusura.

Proseguono i mercatini di Natale

Proseguono in centro storico i mercatini di Natale. Tante le idee originali da scoprire, tra le vie più caratteristiche del centro vicentino: corso Palladio, corso Fogazzaro, contra’ Battisti e piazza San Lorenzo. Negli chalet si possono trovare doni natalizi, accessori, abbigliamento, prodotti tipici regionali e di artigianato.

Scopri Vicenza un capolavoro di città

Ogni sabato vengono proposte passeggiate alla scoperta di luoghi simbolo, icone palladiane e altro ancora da vivere nel centro storico. Punto di partenza: ufficio Iat di piazza Matteotti alle 14.15

Viaggio con il trenino eco express

Il trenino eco express percorre le vie del centro storico in 15 minuti e raggiunge i più importanti monumenti cittadini. Fino all’8 gennaio il trenino elettrico viaggia tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30, quindi dal 14 gennaio al 12 febbraio il sabato e la domenica pomeriggio

Concerto di Capodanno

Il primo gennaio, nella chiesa di San Giuliano (alle 17), si terrà il concerto di Capodanno. L’Orchestra Barocca del Veneto “I Musicali Affetti”, con Fabio Missaggia alla direzione e al violino, presenterà un repertorio dedicato a grandi Maestri italiani

Pattinare sulla pista di ghiaccio

A Campo Marzo grandi e bambini potranno divertirsi con la pista di ghiaccio allestita nell’esedra lungo viale Roma con vicino giostra per bambini e una casetta dei dolci. Da lunedì a giovedì orario dalle 15 alle 21, venerdì dalle 15 alle 22. Sabato, domenica, giorni festivi e prefestivi: dalle 10 alle 22. Ogni fine settimana personaggi Disney e Lonely tunes

Tombolone di Capodanno

Pomeriggio in compagnia, domenica, al Centro di aggregazione di via Calvi 56. L’appuntamento è promosso dal gruppo pensionati “La Rondine” in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza e il programma prevede il Tombolone alle 15.30 e quindi, alle 18.30, un buffet per tutte le persone presenti.

Mostra “Gli amici della gaia gioventù"

Prosegue la mostra “Gli amici della gaia gioventù. Arte e poesia a Vicenza dal 1930 al 1950” nelle sale ipogee del museo civico di palazzo Chiericati in piazza Matteotti. L’ingresso è libero.

Passeggiate virtuali e interattive

Vicenza Virtual Tour.com è una piattaforma che propone passeggiate virtuali e interattive tra i monumenti e nei musei di Vicenza: non solo immagini e descrizioni, ma una vera esperienza immersiva che sfrutta la più recente tecnologia, con foto panoramiche a 360°, video e la possibilità di scaricare testi, costruire itinerari, agganciare la visita ad eventi e spettacoli.

Corsa e camminata sulla strada dei presepi

Domenica 1 gennaio alle 14.15 CorrixVicenza Fondazione San Bortolo e Atletica Vicentina organizzano una corsa e camminata "Sulla strada dei Presepi a Maddalene" per salutare il nuovo Anno. Ritrovo in via Battaglion Framarin dalle 14:15 (bar da Francesco), partenza alel 14:30.

Altopiano, niente feste in piazza

La notte di San Silvestro sull'Altopiano non avrà nessuna festa di piazza. E nemmeno il grande evento allo stadio Odegar. Le occasioni per brindare ovviamente non mancheranno, ma sarà solo ai veglioni e ai party organizzati negli hotel e nei locali del territorio. Cenoni che, tra l'altro, stanno andando verso il tutto esaurito, con pochi posti ancora disponibili sia nei ristoranti quotati, dove i menù si aggirano attorno ai 150 euro più vini, sia in ristoranti, trattorie e taverne, dove il menù va dai 35 euro agli oltre 70 euro.

Ci sono comunque anche molte proposte alternative per il 31 dicembre, come le escursioni notturne con brindisi nella natura oppure in qualche baita, come a cima Verena, in compagnia di Asiago Guide, per una serata composta da ciaspolata guidata, cenone al rifugio e rientro a piedi. Oppure c'è la possibilità di apprezzare il tramonto e il cielo stellato dal Forte Corbin dopo una visita al manufatto e al museo per finire con un brindisi. A Gallio la festa è in programma oggi (30 dicembre): dalle 17.30 con musica dal vivo offerta dal trio Babata seguita alle 20.30 da uno spettacolo pirotecnico per dare il via ai festeggiamenti per la fine del 2022. Festa anticipata a oggi anche a Cesuna con il concerto del Coro Asiago mentre a Lusiana Conco si terrà la tradizionale celebrazione del Te Deum seguito dallo scambio degli auguri di fine anno.

A Thiene si brinda in piazza Chilesotti

Mentre a Vicenza la festa di Capodanno è stata cancellata, Thiene ha deciso di provarci fino alla fine nonostante le restrittive indicazioni della Prefettura. Al momento la grande kermesse di San Silvestro è confermata, almeno sulla carta, ma soltanto sabato pomeriggio si saprà se la città potrà effettivamente brindare in piazza Chilesotti. L'intrattenimento prenderà il via alle 17 con un primo momento dedicato ai bambini che potranno divertirsi con i Babbi Natale, Mangiafuoco e le bolle di sapone. Dalle 19 alle 19.30, ci saranno le esibizione di giovani cantanti emergenti del territorio e lo show di fine anno della scuola di hip hop "Smove". A partire dalle 19.30 prenderà il via il programma musicale: fino alle 21.30 ad animare la festa ci sarà Roland Visconti con la migliore musica degli anni '80 e '90, cui seguirà fino alle 22.30 dj Milly, il più amato dai giovani che suonerà una selezione musicale di hip hop e reggaeton; spazio infine alle migliori hit commerciali dal 2006 al 2016 che accompagneranno il pubblico fino all'una e 30. A mezzanotte, il maxi schermo allestito in piazza farà partire il tradizionale count down per regalare alla città un brindisi speciale.

Dalle 19 verrà chiesto un contributo di tre euro per la realizzazione dell'evento (biglietto gratis per i bambini fino ai 12 anni); parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Caritas di Thiene.

Concerto di Capodanno a Schio

Torna il Concerto di Capodanno al Civico di Schio. Dopo l'anteprima di mercoledì, l'appuntamento è per questa sera (venerdì 30 dicembre), alle 21, con l'Orchestra Giovanile Regionale Filarmonia Veneta diretta dal 39enne vicentino Giovanni Costantini. Parteciperanno anche la danzatrice Marta Giovanna Tabacco, il soprano Maria Clara Maiztegui e il tenore Alex Magri.