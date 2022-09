Caos di genere nelle liste di Forza Italia. Zocca fuori, Olivo è capolista

Terremoto in Forza Italia. Da ieri Marco Zocca, assessore comunale a Vicenza, non è più capolista e al suo posto, nel collegio plurinominale per Camera, va a finire Rossella Olivo, già sindaco di Romano d’Ezzelino. La notizia è di quelle che fanno molto rumore perché non è affatto usuale che a deposito delle liste avvenuto si assista a un cambio in corsa che, in questo caso, è servito a porre rimedio ad un errore nella composizione delle liste: il mancato rispetto della proporzione della rappresentanza di genere nei capilista. Un fulmine a ciel sereno. Pure, si immagina, per il diretto interessato che ieri mattina ha partecipato regolarmente alla conferenza stampa di presentazione dei candidati veneti di Forza Italia andata in scena a Padova. Tempo poche ore però e tutto è cambiato. Via Zocca, depennato dalla lista, promozione per Olivo, che appena due mesi fa, alle Comunali di Romano, era uscita sconfitta con un pesante 84% a 16% dal sindaco uscente Simone Bontorin.

«Sono in Fi dal 1998, se fossi eletto porterei a Roma la mia esperienza di amministratore», diceva l’assessore Zocca appena una settimana fa durante il debutto ufficiale degli aspiranti onorevoli vicentini. E invece niente. Questo pasticcio combinato nella contabilità al momento di alternare donne e uomini nella formazione delle liste, ha finito per far pagare il conto a Vicenza e, in particolare, all’assessore azzurro.

Certo, sarebbe stata durissima comunque perché il combinato disposto riduzione del numero dei parlamentari-calo dei consensi rende il collegio in questione un terno al lotto, ma adesso anche quella piccolissima speranza di elezione è svanita. E si è infranta in Valle d’Aosta. Sembrerà strano ma è proprio così: il “fattaccio” nasce a quattrocento chilometri di distanza dal Veneto dove non è stata rispettata la proporzione della rappresentanza di genere nei capilista. E siccome per la Camera la base è nazionale e non regionale, come invece è per il Senato, il guaio viene sanato su base nazionale: la scelta è caduta sul Veneto, collegio di Vicenza. Scelta che ha fatto storcere il naso a molti nel partito, anche ai piani alti. Comunque occorreva una donna e a farne le spese è stato Zocca che non ha potuto essere inserito in un altro posto in lista. Il suo nome viene sbianchettato, si va a scalare e per il posto che manca subentra il candidato supplente che è il veronese Flavio Tosi. La “nuova” lista, dunque, è questa: Rossella Olivo, Gilberto Trevisan, Chiara Fanton, Flavio Tosi.

«Non me l’aspettavo», dice la nuova capolista Rossella Olivo. «Cosa posso dire? Ovviamente mi fa piacere avere un’opportunità, perché ho sempre lavorato per il partito e perché così il Veneto può contare almeno su una capolista donna, ma mi dispiace per Zocca, per le modalità con cui tutto questo è avvenuto».

E il diretto interessato? Zocca non si fa mai trovare al telefono. Segno che la notizia non è stata presa bene. Parla invece il segretario regionale Michele Zuin: «Andava riequilibrato il rapporto uomo-donna e Zocca ha fatto un grande sacrificio, è un eroe. Vorrei fosse chiaro che non è stata una scelta punitiva verso di lui, che verrà valorizzato dal partito alle prossime amministrative, ne sarà protagonista».