Cantieri stradali estivi: 30 gli interventi, tre “con il bollino nero” per la viabilità in viale d'Alviano, corso Santi Felice e Fortunato e ponte Margherita. La spesa complessiva dei lavori è quasi di 9 milioni di euro

CANTIERI ESTIVI. Ha preso il via la fase più intensa dei cantieri stradali estivi programmati dall'amministrazione comunale e coordinati dai servizi Infrastrutture e gestione urbana e Mobilità e trasporti. Li ha illustrati questa mattina a Palazzo Trissino l'assessore alle infrastrutture Claudio Cicero. «Entro fine agosto, e comunque prima dell'apertura delle scuole, saranno eseguiti i lavori con maggiore impatto sulla viabilità cittadina. Nei 30 cantieri estivi abbiamo cercato di diminuire il più possibile i disagi ai cittadini. Tra gli interventi in programma ci saranno, inoltre, il ripristino del manto stradale, il più delle volte in orario notturno, in molte vie cittadine e la riqualificazione dei sottoservizi di acqua e gas in alcuni punti della città».

"BOLLINO NERO". Sono tre i cantieri con impatto più rilevante sulla mobilità: quello su viale d'Alviano dal 17 giugno al 30 agosto, per consentire la sostituzione dei sottoservizi a cura di Aim e Viacqua che richiederà la chiusura delle due corsie di marcia da porta San Bortolo (ospedale) a porta Santa Croce (Questura - viale Mazzini), a partire da lunedì 17 giugno fino a venerdì 30 agosto;

il cantiere su ponte Margherita, per la sostituzione della passerella metallica e della condotta dell'acquedotto oltre che per il risanamento delle strutture, dove verrà istituito il senso unico di marcia dall'ospedale verso piazzale Fraccon, dal 24 giugno al 10 settembre;

l'intervento di posa delle tubature dell'acquedotto e altri sottoservizi sucorso San Felice e Fortunato che vedrà chiuso al traffico il tratto di strada compreso tra la rotatoria di viale Milano e l'incrocio con viale Roma dall'1 luglio al 30 agosto.

"BOLLINO ROSSO". Sono 12 i cantieri con il bollino rosso, due dei quali riguarderanno, nel periodo dal 17 al 29 giugno, corso San Felice e Fortunato, nel tratto tra via dei Mille e la rotatoria di viale Milano;

dal 17 giugno al 26 luglio in corrispondenza della nuova rotatoria di viale della Pace, area ex Enel, si terrà un intervento di sostituzione della condotta dell'acquedotto e di asfaltatura definitiva;

il ripristino del manto stradale in via Vaccari, nel tratto tra Ferreto de Ferreti e via Maganza(dal 24 giugno al 5 luglio) e sulla Riviera Berica, in località Gallo e Campedello (dal 15 luglio al 23 agosto);

interventi di asfaltatura, con possibili lavorazioni in orario notturno, si terranno in contrà San Pietro (dal 22 luglio al 9 agosto), in corrispondenza della rotatoria di strada regionale 11, località Ponte Alto (dal 22 luglio al 23 agosto), in strada regionale 11 verso Padova (dal 26 agosto al 10 settembre) e in contra' San Bortolo (dal 2 al 10 setttembre).

In programma sono anche la riqualificazione di viale San Lazzaro; il risanamento della struttura portante del cavalcavia Ferreto de Ferreti (in particolare, pile e spalle del ponte); la realizzazione di pozzi per la nuova condotta adduttrice di acquedotto, campo Moracchino – centrale di viale Trento.

"BOLLINO ARANCIONE". Sono otto i cantieri con il bollino arancione. Sono in corso, e termineranno il 30 agosto, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria e delle rampe del sottopasso all'incrocio tra viale del Sole e via Brigata Granatieri di Sardegna;

dall'1 luglio, inoltre, nell'ambito dei lavori della nuova tangenziale di Vicenza, in strada Ambrosini prenderanno il via i lavori di realizzazione del sottopasso;

sempre dall'1 luglio al 30 agosto sarà eseguito un intervento di sostituzione dei sottoservizi in viale Riviera Berica, nel tratto compreso tra via Montegrande e la Chiesa di Debba;

dal 22 luglio, inoltre, in via Quadri, prenderà il via l'intervento di realizzazione della nuova pista ciclabile dal cavalcaferrovia di strada di Bertesina fino a Parco Città;

dal 5 al 30 agosto sarà eseguito un intervento di sostituzione dei sottoservizi in un tratto della corsia riservata agli autobus di viale Venezia e nell'attraversamento di viale Roma.

dal 16 settembre al 25 ottobre, inoltre, si terrà la posa dei nuovi sottoservizi di acqua e gas in strada di Casale, nel tratto compreso tra via Veronese e il depuratore.

dal 23 settembre all'11 ottobre, infine, sarà eseguita l'asfaltatura di strada della Commenda, nel tratto a monte, e in seguito prenderà il via il cantiere per la realizzazione delle nuove rotatorie dell'area ex Sartori.

"BOLLINO VERDE". Sono sette i cantieri con bollino verde. In corso i lavori di realizzazione del sottopasso nell'ambito della realizzazione della nuova tangenziale di Vicenza, in strada Pian delle Maddalene;

in corso anche i lavori in strada di Bertesina per la realizzazione della pista ciclabile da via Dalla Scola al cavalcaferrovia;

dall'1 luglio al 30 agosto è in programma un intervento di posa dei nuovi sottoservizi di acqua e gas in contra' San Silvestro, nel tratto tra Porton del Luzzo e contra' Valmerlara;

dal 15 luglio al 30 agosto si terrà un intervento di sostituzione dei sottoservizi in via Durando e in via Boffalora;

dall'8 luglio al 30 agosto ci sarà la posa dei nuovi sottoservizi di acqua e gas in via Riello, mentre dal 22 luglio al 27 settembre sono previsti interventi di sistemazione idraulica in strada Cul de Ola;

dal 16 al 27 settembre, infine, è prevista l'asfaltatura di strada di Casale, nel tratto compreso tra il sovrappasso dell'autostrada e strada Pelosa.

DEVIAZIONI BUS. Le linee dei bus che passano per le aree interessate dai cantieri subiranno deviazioni e spostamenti di fermate. Le informazioni sono disponibili sul sito di Svt.