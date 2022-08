Campagna elettorale: a Vicenza arrivano i primi "big". Mandateci le vostre domande

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre e a Vicenza arrivano i primi "big". Il capoluogo berico nel giro di 48 ore farà da palcoscenico a diversi leader che si stanno contendendo l'elettorato. E così, per portare direttamente gli elettori davanti ai protagonisti della competizione, Il Giornale di Vicenza apre i microfoni per raccogliere le domande e le opinioni.

Da oggi avete la possibilità di inviare alla nostra redazione le domande che vorreste venissero poste ai candidati. Saranno quindi i giornalisti del GdV a farsi carico di interrogare i protagonisti, ponendo loro le questioni che sono state individuate da voi lettori. Sono due i modi per partecipare alla corsa elettorale. Potete mandare le domande all'indirizzo mail "cronaca@ilgiornaledivicenza.it" oppure inviare un messaggio tramite l'applicazione WhatsApp al numero 335-6605272.

Ma a chi potrete rivolgere le domande? Domani, lunedì 29 agosto alle 18, il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, sarà all'hotel Tiepolo di viale San Lazzaro. Con lui ci saranno anche Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e le Pari opportunità e la senatrice vicentina Daniela Sbrollini. «È l'occasione per rilanciare l'Agenda Draghi e per presentare le nostre proposte per fare fronte all'emergenza procurata dal caro bollette per le famiglie e le imprese - spiega Daniela Sbrollini, presentando l'evento di domani - È nota l'attenzione di Renzi per questo territorio produttivo. Con il suo governo ha lanciato "Industria 4.0" facendo tesoro delle richieste che venivano anche dai nostri territori».

Sempre domani, ma in serata, alle 20.45, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, arriverà all'area verde "Spark" di via Marconi a Torri di Quartesolo. Sarà l'appuntamento che aprirà la campagna elettorale dei democratici in Veneto. Letta, tra l'altro, ha scelto di candidarsi come capolista per la Camera proprio nel collegio di Vicenza. Una decisione che preannuncia l'idea di giocare a viso aperto la sfida elettorale contro il centrodestra in un territorio dove la Lega di Matteo Salvini può vantare il suo "fortino".

Martedì tocca al leader dei Cinque stelle, Giuseppe Conte, che verrà intervistato, dalle 21 alle 22.30, nel corso di un incontro organizzato all'interno dell'appuntamento "Fornaci Rossi" in via Farini. Conte esprimerà le posizioni del Movimento pentastellato in vista del prossimo appuntamento elettorale nel corso di una lunga intervista.