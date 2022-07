Caldo, rincari e pre-saldi. La corsa all'affare è lenta

Con la prospettiva di un’impennata dei prezzi mai così alta da 36 anni, è difficile aprire il portafoglio con serenità. Anche davanti a cartelli che annunciano sconti dal 20 al 50 per cento. E difatti la prima risposta ai saldi, partiti ieri anche in città, è stata cauta. Caldo, rincari - con un’inflazione che galoppa verso l’8 per cento - ma anche la progressiva perdita di appeal che da qualche anno caratterizza le svendite stagionali, hanno rallentato la corsa agli acquisti. Rallentato ma non azzerato.

Corso Palladio ieri ha iniziato a popolarsi dopo le 10, con un via vai senza resse, ma costante, proseguito poi per tutta la giornata. I dati sui parcheggi a sbarra hanno confermato l’assenza di calca: sia alle 11.30 che alle 17.30 nessuna delle aree sosta a pagamento, né quelle più a ridosso del centro, né quelle più convenienti, segnavano il tutto esaurito. Verso le 17.30 il parcheggio Matteotti presentava 23 posti liberi su 46 totali, mentre al Fogazzaro si contavano 192 stalli disponibili sui 405 complessivi.

Il centro si è comunque rivelato abbastanza vivo, nonostante la calura. In mano ai passanti, in tarda mattinata, borsette di dimensioni per lo più contenute, di negozi soprattutto di intimo, abbigliamento femminile, ma anche cura della persona. Cecilia, della città, ha acquistato vestiario.

«Gli sconti sono stati rispettati - assicura - qualche offerta è buona e vale la pena approfittarne». Giuseppe, 32 anni, si è fatto il regalo di compleanno acquistando abbigliamento. «Sono andato a colpo sicuro - racconta - e ho trovato sconti tra il 30 e il 40 per cento. Non credo che farò altre spese a breve però». Dentro i negozi si respira cautela e attesa, ma anche ottimismo. Siamo, in effetti, solo alle prime battute. «Non è stata una grande partenza - confermano da Nanà, negozio di abbigliamento femminile che si affaccia su piazza dei Signori - ma va detto che già da qualche anno i pre-saldi distolgono l’attenzione dalla partenza delle svendite. Inoltre la tradizione maggiore riguarda i saldi invernali, stagione in cui ci sono più capi e anche la spesa diventa più impegnativa. Per i capi estivi è più facile trovare ampia offerta a prezzi più contenuti e dunque si compra anche a prezzo pieno. Sicuramente, poi, quest’anno influiscono anche tutti gli aumenti cui stiamo assistendo. Se si devono pagare delle bollette impazzite e la benzina, si valutano di più altre spese». Al Gallery Gfc, negozio di calzature sportive, la clientela è soprattutto composta da ragazzi. «I saldi ormai non si sentono più da quattro, cinque anni - sottolineano - noi, poi, abbiamo una clientela giovane e questa fascia non presta tanta attenzione alle svendite. Se vuole un prodotto, se lo compra».

«I saldi - aggiungono da Intimissimi uomo - non sono più quelli di una volta e da anni ormai non ci si aspetta più di vedere le code fuori dai negozi. Il flusso poi varia anche da attività ad attività, alcuni negozi fanno da subito grandi numeri, altri hanno una partenza più lenta. Va detto anche che durante l’anno non mancano offerte e promozioni, quindi è più semplice che chi cerca qualcosa lo acquisti anche prima delle svendite. Vedremo come andrà nei prossimi giorni». Nicola Piccolo, vicepresidente di Confcommercio Vicenza, guarda al bicchiere mezzo pieno. «In mattinata, dopo le 11, l’afflusso al centro è stato buono, anche superiore alle aspettative viste le alte temperature; e lo stesso anche nel pomeriggio. Sicuramente abbigliamento e calzature sono i settori dove i saldi si avvertono di più e infatti le vendite hanno un po’ rispecchiato la tendenza. Non si sono viste code, ma sono anni ormai che non ci sono più, anche perché è aumentata la consapevolezza dei consumatori; che sanno che non è necessario correre al primo giorno. Inoltre in questo periodo c’è grande voglia di evasione e nel week end chi può, si sposta».

Incidono anche fattori contingenti: «Fino all’altro giorno - aggiunge Piccolo - si parlava di tutt’altro, tra conflitto e aumento dell’8% del paniere Istat. A livello nazionale, la spesa media per famiglia è stimata per quest’anno comunque in 202 euro, contro i 171 dello scorso anno». «Sembra emergere una “nuova convivenza” tra acquisti online e strutture fisiche, il che dimostra che forse ci si avvia verso una nuova fase dei consumi più ragionata anche se resta la questione della diversa tassazione che non può essere ulteriormente differita», è la riflessione del presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin.