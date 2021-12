Caldo record a Capodanno, clima da luglio in montagna. Ecco cosa succede

È già stato ribattezzato l’anticiclone di Capodanno, si manifesterà a partire da venerdì e farà parlare di sé almeno fino al 2 gennaio, perché porterà temperature decisamente al di sopra delle medie, soprattutto in montagna, dove più che armarsi di sci e scarponi, come sarebbe lecito immaginare di fare in questo periodo, verrà voglia di ripristinare una tendenza tipica dell’estate, come la grigliata all’aperto. Le anomalie saranno meno importanti ma si faranno sentire anche in pianura, con temperature che viaggeranno intorno ai 14 gradi, sotto cieli “caligginosi”, dove l’azzurro sarà sempre coperto da un po’ di foschia.

«Saranno gli effetti dell’espansione di un promontorio sub tropicale - spiega Marco Rabito, meteorologo Ampro - una vasta cellula di alta pressione che si manifesterà con valori tipici del mese di luglio, dell’ordine di 14 gradi a 1500 metri in libera atmosfera». Un caldo fuori stagione dunque, che si manifesterà, per lo più, nelle zone che, per loro natura, dovrebbero essere le più fredde: «Avremo il classico esempio di inversione termica - spiega Rabito - che si caratterizza per temperature in pianura più basse rispetto alla montagna. Questa espansione produrrà infatti una risalita di aria molto calda dalle zone sud tropicali, mi riferisco al nord Africa, che si manifesterà soprattutto in quota».

«L’arrivo di quest'ara più calda - spiega l’esperto - costituirà una configurazione favorevole all’inversione termica: così in pianura possiamo aspettarci un cielo non proprio nuvoloso, ma caliginoso, con una copertura tipo foschia che manterrà le temperature, pur in aumento, più basse rispetto alla montagna, dove invece si avrà un sole pieno e un caldo che non ci si aspetta in questo periodo». I giorni più caldi, secondo Rabito, saranno almeno tre: «Il 31 dicembre e poi l’1 e il 2 gennaio, con temperature che a 1500 metri, potrebbero arrivare anche a 20 gradi». Diversa la situazione in città e nella pianura in generale: «A Vicenza - conferma Rabito - ci fermeremo tra i 10 e i 14 gradi, dipende da quanto sarà robusta l’inversione termica».

Stando alle previsioni del presidente di Meteo in Veneto, nella pedemontana, in particolare nella zona compresa fra Schio e Bassano, dove è possibile che si manifesti un’inversione più bassa, si potrà arrivare anche a 14-15 gradi «mentre sarà più freddo nel Basso Vicentino, verso Noventa. Non mi stupirei invece di trovare 20 gradi anche a Lusiana».

Prima dell’ultimo giorno dell’anno, fra domani e giovedì, il meteo riserverà ancora giornate tipicamente invernali, replicando il clima di Natale, con giornate grigie fredde e nuvolose, mentre da venerdì si cambia decisamente registro, portando tre giorni di caldo anomalo. «Anche in questo caso - suggerisce il meteorologo - parliamo di un’anomalia che sta diventando la nuova normalità per effetto dei cambiamenti climatici». Così Rabito non esclude che possa essere ritoccato anche qualche record nelle temperature inverali: «È più facile - suggerisce - che accada verso il nord ovest, sull’arco alpino, ma non escludo che possa accadere anche nelle nostre montagne».

Gli effetti si noteranno purtroppo sulla qualità dell’aria, destinata a peggiorare nei prossimi giorni per la presenza di polveri sottili. Ma non è l’unico aspetto negativo: dopo un promettente avvio di stagione, con la neve scesa abbondantemente entro la prima metà di novembre, con gli annunciati 20 gradi, sotto i 2000 metri si andrà inevitabilmente incontro a una fusione nivale. «E con temperature del genere - fa notare Rabito - non sarà neanche possibile spararla». Male per chi sognava un capodanno a suon di discese, ma un campanello d’allarme anche in vista delle olimpiadi invernali del 2026: «Se dovesse ripetersi una situazione così prima o durante le olimpiadi c’è il rischio di non poter disputare le gare. La mia può essere solo una provocazione, ma credo sia bene cominciare a pensarci. Quello che sta accadendo ci dimostra quanto sia anacronistico costruire impianti da discesa a quote basse».