Quattro contagi, tutti nella stessa società di calcio, a testimonianza del fatto che vi sono situazioni, come quella della vicinanza in uno spogliatoio sportivo, in cui il coronavirus può trovare terreno fertile per la trasmissione tra soggetti che trascorrono molto tempo a distanza ravvicinata. Fra le quattro persone contagiate in una società sportiva fuori dalla regione del Veneto c’è anche un giovane della provincia che presenta sintomi lievi e che è già in isolamento domiciliare. È il quarto caso vicentino dopo quelli emersi giovedì 27 febbraio.