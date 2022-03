C’è voglia di vacanza, boom di prenotazioni. «Cresciute del 60%»

Avvicinarsi al gate; non superare la linea gialla in attesa del treno; attendere il traghetto all’imbarco ma anche, semplicemente, imboccare un’uscita in autostrada. Anche a Vicenza l’imperativo è “ripartire”. Nessuna retorica legata alla pandemia. Letteralmente fare la valigia e andare via, almeno per qualche giorno. Le agenzie di viaggio, che per lungo tempo sono rimaste chiuse o inattive per la disperazione degli operatori del settore, sono tornate a lavorare. Nulla di paragonabile al 2019, vero, ma i rialzi delle prenotazioni variano tra il 30 e il 60 per cento rispetto allo scorso anno.

Giuseppe Germanò, titolare di Etli viaggi in via Rossi e guida della Fiavet di Confcommercio Vicenza che riunisce gli agenti di viaggio, è ottimista dopo diversi mesi trascorsi tra il nero e il grigio: «Anche gennaio e febbraio sono stati mesi preoccupanti perché sembrava che tutto fosse ancora fermo. All’improvviso, con l’arrivo delle belle giornate e con la notevole riduzione della comunicazione legata al Covid, la gente sembra che abbia ritrovato la voglia di muoversi. In venti giorni abbiamo riempito la programmazione estiva, che stiamo provvedendo a integrare ma abbiamo anche molta richiesta per l’autunno. Certo, ora c’è qualche perplessità legata alla guerra, ma nulla a che vedere con la pandemia».

Quindi, si può tornare a parlare di mete: «Al di là della Grecia e del Mar Rosso, stiamo lavorando tanto sulle Maldive e questo significa che c’è anche disponibilità economica. E poi tantissima Italia che, per fortuna, ha un richiamo molto molto forte. Abbiamo programmato Puglia, Calabria e Sicilia ma la sorpresa è la Sardegna che, nonostante i prezzi un po’ più alti, ha un grandissimo successo. Addirittura siamo stati costretti a fermare delle prenotazioni per assenza di disponibilità».

Tornando a discorsi meno vacanzieri e più legati alla situazione contingente, Germanò analizza il momento: «Rispetto all’anno scorso c’è un più 30 per cento, anche se per tornare ai livelli del 2019 dovremo aspettare ancora qualche anno. C’è una forte richiesta del mercato, ma c’è anche un’importante riduzione dell’offerta, perché tante agenzie hanno chiuso. La domanda si concentra soprattutto su quelle più strutturate che avevano gli strumenti per resistere». Impossibile, allo stato attuale, quantificare le chiusure in città: «Sono andate in difficoltà quelle che lavoravano nell’individuale. Me ne accorgo perché noi, che siamo leader dei viaggi di gruppo, abbiamo visto un incremento anche nei viaggi singoli. Un’altra cosa importante che ho fatto e che sta dando i suoi frutti è l’avvio del rimborso dei voucher ancora non goduti».

Rino Bellanti della Monet Viaggi di Creazzo, che fa parte del Movimento autonomo agenzie viaggi, tour operator e vettori del Veneto, spiega: «La vera svolta è stata il 22 febbraio, quando ci sono state le aperture e i protocolli stringenti sono venuti meno. Quindi abbiamo affrontato un buon febbraio e un buonissimo marzo anche se la guerra sta portando un po’ di turbativa. Da quella data, in pratica, la situazione si è ribaltata: prima era il nostro ministro della salute Speranza a dire che i cittadini italiani non poteva viaggiare per turismo; ora invece il problema è solo quello di capire se i Paesi di destinazione ci accolgono». L’apertura è quasi totale: «Abbiamo dovuto far desistere una cliente che avrebbe voluto andare in Giappone in estate e in generale l’area dell’estremo Oriente è ancora difficilmente raggiungibile. Intanto, le persone vanno dove si sentono più sicure. Per Pasqua molte famiglie con bambini vanno verso il Mar Rosso e gli Emirati. Le prime destinazioni che riprendono sono anche le Canarie, ma anche Stati Uniti per l’estate e le Maldive. Ora speriamo che si mettano tranquilli con la guerra». Parlando di prenotazioni «l’anno scorso la stagione è iniziata a maggio e non è nemmeno andata malissimo - conclude Bellanti -. Paragonando i primi tre mesi dell’anno, l’aumento si è attestato su un 50-60 per cento rispetto al 2021».