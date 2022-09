Bufera Federciclismo: un esposto sul tavolo della procura berica

L’esposto che sta creando più di qualche grattacapo alla Federciclismo è finito anche sul tavolo della procura di Vicenza. Anzi, proprio dalla provincia berica è partita la segnalazione - sotto forma di esposto, non di denuncia o querela - arrivata alle procure della Repubblica di Milano, Roma, Padova e, appunto, Vicenza. Ma al di là degli eventuali sviluppi giudiziari, la vicenda, che ruota intorno a 106 mila euro destinati dalle casse federali a una società irlandese per la mediazione nella ricerca di alcuni sponsor, sta facendo molto rumore nell’ambiente sportivo delle due ruote e non solo. Risalgono a qualche giorno fa le dimissioni della vicepresidente federale Norma Gimondi, figlia del grande Felice, che dopo aver chiesto chiarezza in merito al “caso-provvigioni” era stata pesantemente attaccata da un altro consigliere nel corso dell’ultima riunione federale.

La vicenda Tutto ha origine con il Consiglio federale tenuto il 6 agosto a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Secondo le ricostruzioni in quell’occasione i consiglieri della Fci - presieduta dall’imprenditore milanese Cordiano Dagnoni, che nel febbraio 2021 aveva vinto il ballottaggio sull’ex corridore padovano Silvio Martinello - si sono ritrovati ad approvare il verbale della precedente seduta del 18 giugno, nel quale compariva al punto 3.6 un “accordo tra la Federazione e la società Reiwa Management United”; nei giorni precedenti la riunione i consiglieri avevano ricevuto i documenti relativi alla seduta di giugno, dove compariva deliberato all’unanimità, al punto 3.6, “il riconoscimento di una provvigione di 106.000 euro alla società Reiwa Management Limited di Dublino per aver procacciato cinque sponsor per la Federazione”; la vicepresidente Gimondi, avvocata che alle scorse elezioni federali faceva parte della squadra di Martinello, ritenendo di non aver mai discusso tale punto, aveva chiesto spiegazioni in merito all’accordo. L’approvazione del verbale “incriminato” era stata quindi rinviata. Nei giorni successivi la segreteria della Fci aveva inviato ai presidenti e ai regionali il verbale nel quale compariva la delibera al punto 3.6, non votata all’unanimità, bensì con il voto contrario della sola Gimondi.

La rivelazione A raccontare la vicenda per primo è stato il 18 agosto il sito ciclismoweb.net, testata on line il cui direttore responsabile è Andrea Fin, giornalista residente a Tezze sul Brenta, molto conosciuto nell’ambiente del ciclismo veneto e non solo. Secondo la ricostruzione del sito, tra i cui collaboratori figura anche Silvio Martinello, il presunto accordo tra Federazione e Reiwa avrebbe riguardato la liquidazione di 106 mila euro a titolo di provvigioni alla società irlandese, che avrebbe avuto il compito di procacciare sponsorizzazioni per la Fci.

Le repliche La Reiwa Management Limited ha poi precisato in una nota di non aver sottoscritto alcun contratto con la Federciclismo, ma che era in corso “una negoziazione tra le parti per concludere un accordo finalizzato al procacciamento di nuovi sponsor”. La Federazione, attraverso il proprio sito web, ha replicato che “nel Consiglio del 6 agosto il Presidente ha preliminarmente informato (...), che non sarebbero stati esaminati gli argomenti per i quali non era stata fornita ai consiglieri la documentazione entro il previsto termine temporale”, e che “allo stato, nessun contratto è stato firmato con alcun intermediario e nessun pagamento è stato mai effettuato”. Precisazioni che non sono però servite a fermare le polemiche e le reazioni di un caso entrato nelle cronache nazionali. Anche perché nel frattempo i cinque sponsor citati nella delibera hanno preso le distanze, smentendo di aver avuto rapporti con Reiwa: a chi erano destinati dunque i 106 mila euro?

Carte ai magistrati Nel frattempo il sito ciclismoweb.net ha inviato quanto fatto emergere attraverso gli articoli firmati da Fin alla procura di Vicenza e a quelle di Padova, dove è registrata la testata online, di Milano (dove risiede Dagnoni e dove si era svolto il Consiglio del 18 giugno) e di Roma sede della Federazione italiana ciclismo). L’esposto è una segnalazione che un cittadino può fare all’autorità di pubblica sicurezza. Starà ora ai magistrati vagliare se le informazioni contenute abbiano rilevanza penale ed eventualmente aprire un fascicolo d’indagine in una o più sedi. Non è escluso che a muoversi sia anche il Coni, che ha compiti di vigilanza sulle federazioni.