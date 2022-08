Boom di assunzioni nel Vicentino: più 30 per cento in sei mesi

Pandemia, guerra, carburanti e prezzi delle materie prime alle stelle. Potrebbe andare peggio? Difficile. Eppure il mercato del lavoro nel Vicentino si muove con oltre 40 mila assunzioni nel primo semestre del 2022. Un numero in valore assoluto che corrisponde a quasi il 30 per cento in più rispetto all’anno precedente e poco meno del 60 per cento in più rispetto al 2020 (su cui però ha poco senso fare paragoni). Veneto Lavoro ha messo nero su bianco l’analisi di questi primi sei mesi in cui si nota, nonostante una congiuntura che definire negativa è un eufemismo, uno scatto rispetto al biennio nero 2020/2021.