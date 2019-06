NEL VICENTINO. L'annunciato temporale è arrivato, puntuale, nel pomeriggio. In alcune zone c'è stata una vera bomba d'acqua, che ha provocato disagi e allagamenti.

Bombardato il centralino dei vigili del fuoco: alle 18.30 quasi 50 gli interventi in corso in provincia, principalmente per cantine e garage allagati.

Interventi nei comuni di Torrebelvicino (via Busato e via degli Alpini), Schio (zona Siberia, viale Europa Unita, località Raga Bassa), Malo (via Albera e vias Viottorio Veneto), San Vito di Leguzzano (via dell'Artigianato e via del Bello).