Nessuna multa per i vicentini che raggiungono la seconda casa, purché si trovi entro i confini del Veneto e il viaggio serva per fare manutenzione o qualche riparazione. È questa la linea seguita dal comando provinciale dei carabinieri. I militari, dunque, applicano la normativa regionale emanata dal governatore Luca Zaia che rappresenta una "fuga in avanti" rispetto alle norme del governo che entreranno in vigore solamente il 4 maggio. «Non è una questione di prevalenza: la Regione ha dato una serie di disposizioni sulla direttrice di quelle governative; non dice l'opposto. Alcune sono più stringenti e altre meno. Noi applichiamo sia quelle governative che quelle regionali», sottolinea il comandante provinciale Nicola Bianchi. Chi farà il "furbetto", dunque, riceverà la sanzione amministrativa di 400 euro prevista dal coprifuoco imposto per limitare la diffusione del coronavirus. I carabinieri, assieme alle altre forze dell'ordine, continueranno infatti a vigilare sul rispetto dei divieti e non allenteranno la presa soprattutto durante il ponte del 1° maggio.