Bambina di due anni uccisa dalla meningite

Tre casi di meningite al San Bortolo. È morta una bambina veronese di 2 anni. L’ha uccisa una meningite batterica fulminante. Fuori pericolo ma ancora ricoverati due neonati maschi di un mese e mezzo e di 20 giorni di vita. C’è paura, ma si tratta di forme non contagiose. Il dramma della piccola si è consumato in poche ore. È giunta nella tarda serata di domenica in ambulanza, in condizioni gravissime, dall’ospedale di San Bonifacio, per essere intubata in uno dei 5 letti della terapia intensiva pediatrica. Ma era allo stremo. La malattia aveva compiuto rapidamente il suo percorso letale, e lunedì mattina, fra la disperazione dei genitori, è deceduta. La diagnosi, appunto, una meningite batterica fulminante, caratterizzata da un esordio improvviso e da un rapidissimo peggioramento della situazione che precipita in modo irreversibile nel giro di 24-48 ore dalla comparsa dei sintomi nonostante la tempestiva somministrazione di antibiotici specifici fino a condurre alla sepsi, allo shock e all’insufficienza multi-organo.

«Non c’è solo il meningococco a innescare la malattia – spiega il primario di pediatria Massimo Bellettato - . Ci sono pure altri batteri meno pericolosi, non infettivi, ma che possono provocare questi quadri fulminanti». Il trasferimento a Vicenza, per un estremo tentativo di salvare la piccola, è avvenuto per il fatto che il San Bortolo dispone di questo reparto super-specialistico, la rianimazione pediatrica, che nel Veneto si trova solo nelle due aziende ospedaliere di Padova e di Verona. I posti sono pochi. Quasi sempre occupati. E Vicenza diventa perciò un punto di riferimento strategico all’interno della geografia sanitaria regionale per le emergenze che riguardano i bambini quando soffrono in particolare di insufficienza respiratoria e hanno bisogno di essere intubati per superare la fase critica sotto l’assistenza di un team di alta qualità come quello diretto, sotto la supervisione del primario Bellettato, da Paola Ferrarese, specialista cresciuta nella clinica universitaria padovana e anni fa, al debutto della Tiped berica, venuta al San Bortolo. Causate da streptococco di tipo B le meningiti, poco diffuse e, come detto, non contagiose, che hanno colpito i due neonati, il primo giunto da Rovigo e il secondo da Mirano. Anche loro arrivati in urgenza e ricoverati subito in terapia intensiva pediatrica. Per fortuna non forme fulminanti, come si verificano in ogni stagione.

La terapia antibiotica d’urto si è rivelata determinante. I piccoli si sono ripresi. Hanno superato il momento difficile e sono stati trasferiti in reparto dove le cure proseguono assiduamente, ma il primario è fiducioso: «Ce la faranno». La meningite può colpire persone di ogni età, ma la fascia più a rischio è quella dei bambini fino a 5 anni e degli adolescenti. Ancora più vulnerabili i neonati sotto i 12 mesi. La più pericolosa è causata dal meningococco dei sierogruppi B e C. Circa 200 casi ogni anno, la letalità è del 10%