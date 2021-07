Bacchiglione e Retrone: azoto e feci fuorilegge. Allarme di Legambiente

Bacchiglione e Retrone sono "malati" secondo le ultime rilevazioni condotte dal team scientifico di Legambiente Veneto e presentate in occasione di "Operazione fiumi - osservare per costruire" che nel fine settimana ha fatto tappa nel Vicentino. A preoccupare sono i livelli di azoto, sia nitrati che di origine ammoniacale, e di inquinamento batterico di escherichia coli, vale a dire un inquinante fecale.

Valori altissimi e oltre il limite di legge, dovuti, secondo gli esperti «a una evidente e diffusa difficoltà che caratterizza entrambe le aste fluviali. L’origine potrebbe essere riconducibile a diverse cause come una cattiva o insufficiente depurazione, ai problemi legati alla mancata separazione tra acque reflue e acque meteoriche, alla presenza di scarichi o sversamenti illegali, oppure una cattiva gestione agricola di concimazione dei terreni o reflui di allevamento quali letame e liquame. Anche la presenza di ammoniaca si può ricondurre a processi di degradazione di sostanza organica o di fitofarmaci utilizzati in agricoltura».

Un dato che preoccupa perché gli obblighi comunitari avevano indicato nel 2015 l'anno di svolta in cui raggiungere un buon stato chimico ed ecologico delle acque, senza dimenticare che questa è una zona molto delicata anche per la presenza di Pfas/Pfoa.