Aumentano i prestiti: in 315 mila sborsano 347 euro ogni mese

Se ci sono due vicentini in una stanza, è molto probabile che uno dei due abbia un debito da saldare.

La popolazione berica che ha chiesto un prestito è pari al 45 per cento del totale. Sfruttando i dati offerti dalla piattaforma Mister Credit della società bolognese Crif e parametrandoli sulla popolazione maggiorenne grazie ai numeri dell’Istat, questo significa che nel Vicentino ci sono più di 315 mila persone che hanno avuto accesso al credito. L’indebitamento medio per quanto riguarda la provincia berica supera i 37 mila euro. La maggior parte della torta, oltre il 47 per cento, e quindi per oltre 148 mila maggiorenni vicentini, si lega a un prestito finalizzato all’acquisto di un bene in particolare, per esempio il finanziamento per un’automobile o un elettrodomestico. I prestiti personali, che invece vengono erogati direttamente ai clienti e non sono legati all’acquisto di un determinato bene, sono il 28,9 per cento del totale (88.200 persone) e il restante 23,6 per cento (72.450) è accesso al credito per l’accensione di un mutuo. In soldoni, ogni mese un vicentino deve pagare una rata media di 347 euro.

Secondo alcuni dati di Crif elaborati da Veneto Economia, Vicenza è con Rovigo l’unica provincia in controtendenza per quanto riguarda i mutui: a fronte di una flessione, registra un aumento del 3,4 per cento rispetto all’anno precedente. E sempre Vicenza, con un aumento del 31,6 per cento, è la seconda provincia che cresce di più per i prestiti finalizzati: in media ogni vicentino chiede 8.193 euro per questo tipo di credito. Da ultimo, l’importo medio che un vicentino chiede per i prestiti “generici” supera di un soffio i 13 mila euro.

In base al valore assoluto dell’indebitamento chi se la passa peggio sono i padovani, che hanno mediamente sulle spalle 41.460 euro da restituire, con una rata media di 361 euro. In tutto, si tratta di 362.458 cittadini maggiorenni. Seguono i veneziani che ogni mese pagano un po’ di più (365 euro) ma hanno un indebitamento medio più basso, di 40.249 euro. Ha richiesto di accedere a una linea di credito il 48,2 per cento dei veneziani over 18, 344.311 persone. A Verona sono in debito di 39.700 euro in media e la platea conta circa 349 mila persone; ogni mese all’ombra dell’Arena si pagano 356 euro. I trevigiani si dimostrano gran signori e pagano più di tutti ogni mese, arrivando a 378 euro. Il 46 per cento della popolazione maggiorenne ha contratto un debito medio di 38.849 euro. Tutti questi capoluoghi di provincia presentano dati più “pesanti” rispetto a quello berico. A Rovigo, la percentuale degli indebitati è in linea con il 46,9 per cento ma la cifra media è pari a 30.489 euro e la rata mensile è di 337 euro. A Belluno si va sotto i 30 mila euro.