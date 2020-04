Sui pedali contro il coronavirus. Torna in un’inedita veste pasquale l’asta benefica on line "Regala un sogno" che, assieme all’associazione Proviamo Insieme per l’Handicap di Camisano, mette in palio i cimeli dei campioni del ciclismo. I proventi andranno a favore della Protezione civile del Veneto impegnata in questi giorni contro l’emergenza Covid - 19.

Otto finora le edizioni natalizie dell’asta (la prima datata 2012) voluta e ideata da Enrico Pengo, storico meccanico della Nazionale Italiana di ciclismo, oggi tra le fila della squadra Barhain - Merida, conosciuta a livello internazionale e che negli anni ha devoluto quasi 200 mila euro alla casa famiglia Il Sogno, gestita dalla onlus camisanese, e ad altre associazioni, tra le quali la Fondazione Michele Scarponi per la sicurezza stradale.

Quest’anno l’associazione di Camisano, capitanata dal suo presidente Bruno Fanin, ha deciso di donare le maglie dei campioni per un’asta benefica del tutto nuova, a sostegno del lavoro della Protezione civile veneta, in un momento difficile anche per la stessa casa famiglia, a causa dei disagi provocati dalla pandemia. Un gesto di grande solidarietà, sostenuto anche da Renzo Marangon, sindaco di Camisano.