Assunti 45 mila giovani: ma c’è ancora un 16% che non studia o lavora

C’è chi un’occupazione la cerca, chi riesce a trovarla e chi invece ha perso qualsiasi slancio e passa le giornate senza studiare, né lavorare. Una condizione “sospesa” che coinvolge circa il 16 per cento della popolazione vicentina tra i 15 e i 29 anni.

Sono le molte facce del rapporto tra giovani e mondo “dei grandi”, quello fatto di contratti, orari, stipendi. Oltre che, ci si augura, di soddisfazione e crescita.

Lo scorso anno, secondo i dati di Veneto Lavoro, sono state 45.730 le assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni in provincia di Vicenza. Di questi neoassunti, 24.955 sono ragazzi, mentre 20.775 sono ragazze. Sul totale, 40.570 hanno un’età compresa tra i 20 e i 29 anni, i rimanenti tra i 15 e i 19 anni.

La precarietà rimane la costante. I contratti a tempo indeterminato sono infatti 4.960 (di cui 1.800 tra le donne), poco meno dell’11%. Il resto si divide tra formule di varia natura e di durata variabile, tra cui 7.415 contratti di apprendistato, 20.495 a tempo determinato e 12.865 contratti di somministrazione. Più part time tra le donne, che tra gli uomini: i tempi parziali tra i maschi sono 4.770; mentre i quelli tra le ragazze risultano 8.735.

Ma c’è anche chi il lavoro non ce l’ha. Non lo trova. E tantomeno lo cerca (più). Giovani under 30 che nemmeno stanno studiando, né specializzandosi. Sono i cosiddetti “Neet”, dall’inglese “Not in education, employment or training”. Nel Vicentino, secondo le elaborazioni dell’ufficio di statistica della Regione su dati Istat riferiti al 2020, nel 2020 i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non si formano e non lavorano sono il 15,9 per cento (il 13,7 per cento tra i maschi e il 18,2 tra le donne). Gli occupati, nella stessa fascia di età, rappresentano invece il 37,4%, mentre il 46,7% sta studiando.

Di “Neet” si occupa con azioni specifiche anche la rete tra i servizi sociali dei 37 Comuni dell’Ambito territoriale sociale Ven 6, praticamente il territorio del distretto Est dell’Ulss 8. Secondo il report fornito dai servizi sociali del Comune di Vicenza, capofila della rete, nel 2021 i ragazzi “Neet” presi in carico a livello associato sono stati 192, di cui 92 femmine (47%) e 100 maschi (53%). Una platea in crescita, dato che nel 2020 erano stati 115 i ragazzi seguiti. Dei 192 del 2021, il 67%, ossia 128 ragazzi, risiede a Vicenza, mentre il 33% (64 giovani) vive negli altri comuni dell’ambito. Guardando all’età, il 41 per cento ha tra i 25 e i 30 anni, il 33 per cento tra i 20 e i 25; mentre il 25 per cento rientra nella fascia 18-20. Il 17 per cento non possiede alcun titolo di studio valido in Italia, il 5 per cento ha solo la licenza elementare; il 47 per cento si è fermato alla scuola media, mentre il 22 per cento ha ottenuto il diploma. I laureati sono l’1%.

Tra le attività proposte dal servizio, rientrano colloqui iniziali; orientamento alle politiche attive del lavoro e la partecipazione ad attività formative tramite voucher. Tra i corsi proposti, anche licenza media, formazione come magazziere, saldatore, la patente del muletto, corsi da barista, assistente familiare, corsi di scuola guida. La difficoltà maggiore però è proprio riuscire a superare lo stallo in cui si trovano questi ragazzi, bloccati tra demotivazione, scarsa fiducia in sè, mancanza di progettualità. E per questo verrà investita ancor più energia nel loro coinvolgimento in percorsi motivazionali, di sostegno psicologico o in attività laboratoriali.

«I Neet - le parole dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Vicenza Matteo Tosetto - rappresentano una delle emergenze sociali aggravate dalla pandemia e alla quale è necessario destinare particolare attenzione, anche per scongiurare un acutizzarsi del disagio di questi ragazzi». «È importante il lavoro in rete - aggiunge - garantendo servizi che vadano oltre i confini comunali, per ampliare l’accesso».