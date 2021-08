Arriva il caldo africano, tropicali anche le notti

Arriva il caldo africano. La settimana che porta al ferragosto sarà caratterizzata dalle temperature più alte della stagione, con un periodo di stabilità che si preannuncia piuttosto prolungato dopo un avvio con tempo variabile.

Quelli di ieri, che hanno portato ancora precipitazioni sul Veneto, sembrano gli ultimi strascichi di tempo instabile che da oggi, ma ancor più da domani, lascerà spazio «ad un robusto anticiclone subtropicale, ricolmo di aria africana, che si espanderà attraverso il Mediterraneo, occupando tutta l’Italia e assicurando questa volta stabilità anche all’arco alpino» annuncia Marco Rabito, meteorologo Ampro.

«Non raggiungeremo i 40-45 gradi che interesseranno il centro-sud Italia - precisa il presidente di Meteo in Veneto - ma al terzo mese di un’estate con temperature sempre al di sopra della media, il caldo comincia ad essere pesante ed è forse il più robusto di questa stagione estiva».

Il rialzo delle temperature comincerà a farsi sentire da oggi e avrà anche un’altra caratteristica: quella di «portare in quota molto pulviscolo di estrazione sahariana, che renderà il cielo lattiginoso. Non aspettiamoci di vedere un azzurro terso. Questa settimana si presenterà con cielo torbido e velature date dal pulviscolo in sospensione che attraversa il Mediterraneo, arrivando da noi dopo aver percorso migliaia di chilometri».

Lo si potrà notare dopo le prime piogge, quando si poserà al suolo o sulle auto: «Si tratta di un pulviscolo che crea problemi alla navigazione aerea, sporca le automobili e le finestre ma, essendo ricco di silicio e minerali, sarà un toccasana per il suolo».

Ma è il caldo a preoccupare: «Già oggi - annuncia Rabito - il colonnino di mercurio supererà i 30 gradi, pur restando in linea con le medie, mentre domani si potrà arrivare a 33-34 gradi in pianura. «Sarà un caldo moderatamente umido. Poi avremo un calo temporaneo, di 1-2 gradi, giovedì ma da venerdì le temperature torneranno a salire fino a 35-36 gradi. E lì aumenterà anche l’umidità: avremo notti che non è sbagliato definire “tropicali” con temperature che non scenderanno sotto i 22 gradi». Anche le notti dunque si preannunciano pesanti dal punto di vista psicofisico.

A differenza delle scorse settimane, quando alle giornate afose seguivano tempo incerto e temporali, questo anticiclone subtropicale sembra avere la caratteristica della stabilità destinata anche a durare nel tempo: «Se la meteorologia suggerisce di non spingersi oltre i 3-4 giorni nelle previsioni - conferma Rabito - in questo caso possiamo dire tranquillamente che questa parentesi di caldo ci porterà almeno a ridosso di ferragosto».

Non resta che rassegnarsi a non voler uscire a tutti i costi nelle ore più calde e, soprattutto, di ricordarsi di bere, in particolare le persone anziane, che non sentono lo stimolo della sete e credono di non averne bisogno. Di buono c’è invece che un luglio caldo ma generoso di rovesci, che hanno lasciato il loro strascico di guai, sembra aver preservato il Veneto dall’allarme siccità: «La nostra regione è un’isola felice - conferma Rabito - al contrario dell’Emilia Romagna, che sta soffrendo la siccità più importante dal 2012, ma anche di Marche, Molise e Abruzzo, dove al secco si aggiunge il rischio incendi».

«Dopo un giugno estremamente secco e moderatamente caldo - conclude Rabito - con temperature sopra media per tutto il mese, e un luglio che sembra aver bilanciato i difetti di giugno, presentandosi come un mese abbastanza piovoso con manifestazioni temporalesche che hanno provocato anche danni, agosto iniziato in sordina con questa ondata sembra riservare temperature superiori alla media con poche precipitazioni».