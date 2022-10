Le spese condominiali pesano sui vicentini: rischio morosità per 500 mila

Il caro energia sta mettendo tutti in grave difficoltà tutti. I proprietari degli appartamenti sono allarmati e anche per gli amministratori condominiali non mancano le preoccupazioni. Si calcola che le bollette potrebbero quadruplicare senza un intervento deciso del Governo: un problema enorme per 40 milioni di italiani tra cui 2,7 milioni di famiglie venete e almeno mezzo milione di vicentini. Il tema è stato al centro del convegno regionale Anaci Veneto ad Asiago e i relatori del convegno, il presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli, il presidente veneto Lino Bertin e il presidente vicentino Lucio Frigo, hanno più volte posto l’accento sui rischi e le incognite del prossimo inverno.

Il caro energia

«Non è più un problema dei singoli condomini o degli amministratori, è un problema sociale che va affrontato immediatamente - lancia l’allarme Burrelli -. Questa crisi è tra le peggiori della storia recente. Che cosa sta aspettando il mondo politico a intervenire? Le spese energetiche sono triplicate e questa situazione proseguirà per anni. Nel frattempo le famiglie si impoveriscono e le imprese chiudono. Noi come Anaci siamo pronti a scendere in piazza, a consegnare le chiavi delle centrali termiche dei condomini che amministriamo davanti al Parlamento, ma serve che ad affiancarci ci siano le famiglie, gli artigiani, gli imprenditori». «Anaci a Draghi aveva già avanzato delle proposte rimaste lettera morta – continua Burrelli -. Quando 7 italiani su 10 stanno male lo Stato si deve fare loro garante; non sono furbetti, sono famiglie che non riescono a pagare. Quindi serve un decreto che tolga l’Iva dall’energia, che elimini le accise ed infine tuteli le famiglie messe in difficoltà da questi aumenti indiscriminati. Poi serve un tavolo tra Governo, le società energetiche e gli amministratori condominiali per evitare che si debba staccare il riscaldamento».

Se il caro bollette riguarda tutti, diventa più critica per chi vive in condominio. Una volta infatti gli amministratori condominiali riuscivano a gestire i conti con maggior flessibilità ma ora, con il riformato articolo 1129 del codice civile, l’amministratore è obbligato ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli amministratori condominiali quindi, a fronte di gravi morosità, non possono fare altro che agire nei confronti del condomino sospendendolo dai servizi come riscaldamento e acqua.

I timori dell'Anaci

«A fronte delle difficoltà dei proprietari, con un quasi certo aumento della morosità, noi amministratori condominiali riscontriamo una chiusura delle compagnie energetiche che, prima della crisi, proponevano delle dilatazioni nel caso di bollette alte; ora alcune chiudono i rubinetti senza preavviso - conferma il presidente provinciale Anaci Frigo -. Già l’inverno scorso abbiamo riscontrato delle morosità che aumenteranno sicuramente quest’anno. Pensiamo solo all’estate torrida, all’uso dei condizionatori e alle bollette della corrente che sono lievitate. I prossimi mesi, soprattutto in montagna, saranno durissimi e rischiano di mettere definitivamente in ginocchio le persone».

I rincari pesano sulle ristrutturazioni

L’aumento esponenziale delle spese energetiche tra l’altro incide negativamente sulle ristrutturazioni incentivate dal Governo, bloccando di fatto una delle misure pensate per far ripartire l’economia. «La maggior parte dei fabbricati risale a prima del 1976, anno di entrata in vigore della legge sul risparmio energetico, in pratica molti edifici sono dei colabrodo a livello energetico – conclude il presidente veneto Bertin -. Se anche da questa crisi usciranno forti spinte per l’autonomia energetica e per le fonti rinnovabili, non sarà certo dall’oggi al domani. Quindi serve cambiare rotta adesso differenziando per esempio i costi energetici tra quelli green e quelli da fonti fossili, creando un fondo di garanzia per le persone che non riescono a pagare le bollette, e imponendo un controllo minuzioso sui costi energetici che hanno avuto degli aumenti pressoché solo speculativi, nei quali la “rivendita” di energia arriva anche a 10 volte tanto».